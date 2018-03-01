Президент України Петро Порошенко заявив, що міжнародні донори не можуть диктувати країні закони.
Дивися повний текст Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного суду.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 21:59
Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного...
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Дивися повний текст Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного суду.
Додано: Вів 06 бер, 2018 21:59
Бедолага, как может отбивается, ну оно и понятно, сегодня он потеряет влияние на судей, а завтра можно и на скамье подсудимых оказаться Но поет же как красиво, соловей не иначе, особенно вот это мне нравится "нарушают суверенитет Украины". В общем судов и собственно правосудия в ближайшее время не ждать, тут доселе "успешные" реформы дали сбой
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 06 бер, 2018 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 бер, 2018 22:57
Когда интересы наших катал совпадают с рекомендациями МВФ - например, увеличение тарифов для населения на газ и электроэнергию, повышение пенсионного возраста и требований к стажу - это выдают за ультиматум, без принятия которого страна в тяжелейшем положении останется без денег, а критиков таких решений обвиняют в работе на ФСБ.
Когда же интересы катал расходятся с рекомендациями МВФ - антикоррупционный суд, неподвластный каталам - то это уже якобы наступление на суверенитет и противоречит Конституции.
Ну да, ну да. А медицинская реформа, закрепляющая платность медицинских услуг - не противоречит (статья 49). И продажа украинского газа с наценкой 400% к себестоимости - тоже не противоречит (статья 13)...
Quod placuit principi, habet vigorem legis
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