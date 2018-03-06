RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розкритикував вимоги
МВФ щодо антикорупційного...

Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:59

Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко заявив, що міжнародні донори не можуть диктувати країні закони.

Дивися повний текст Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного суду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80617
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:59

Бедолага, как может отбивается, ну оно и понятно, сегодня он потеряет влияние на судей, а завтра можно и на скамье подсудимых оказаться ;) Но поет же как красиво, соловей не иначе, особенно вот это мне нравится "нарушают суверенитет Украины". В общем судов и собственно правосудия в ближайшее время не ждать, тут доселе "успешные" реформы дали сбой ;)
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 06 бер, 2018 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:02

Клгда подачки не дают,можно и голос подать.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:57

  Igorten написав:Бедолага, как может отбивается, ну оно и понятно, сегодня он потеряет влияние на судей, а завтра можно и на скамье подсудимых оказаться Но поет же как красиво, соловей не иначе, особенно вот это мне нравится "нарушают суверенитет Украины". В общем судов и собственно правосудия в ближайшее время не ждать, тут доселе "успешные" реформы дали сбой

Когда интересы наших катал совпадают с рекомендациями МВФ - например, увеличение тарифов для населения на газ и электроэнергию, повышение пенсионного возраста и требований к стажу - это выдают за ультиматум, без принятия которого страна в тяжелейшем положении останется без денег, а критиков таких решений обвиняют в работе на ФСБ.

Когда же интересы катал расходятся с рекомендациями МВФ - антикоррупционный суд, неподвластный каталам - то это уже якобы наступление на суверенитет и противоречит Конституции.

Ну да, ну да. А медицинская реформа, закрепляющая платность медицинских услуг - не противоречит (статья 49). И продажа украинского газа с наценкой 400% к себестоимости - тоже не противоречит (статья 13)...

Quod placuit principi, habet vigorem legis
Criticus
9
 
Повідомлень: 2057
З нами з: 20.06.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 2027 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 04:55

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко заявив, що міжнародні донори не можуть диктувати країні закони.

Дивися повний текст Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного суду.


Ой, "иногда лучше жевать" 8)

В ближайшее время, теперь какая нибудь альджазира, обнародует очередные "пленки онищенко" о петиных райских офшорах. Интервью онищенко ньюсвану надеюсь все посмотрели - если нет, рекомендую, там много интересных заявлений и признаний. Тем более, что там уже вовсю "роет" Марта Борщ. А это не кум необразованный. Цепкая "баба с яйцами" и опыт посадок наших офшорников какой-никакой, а есть :mrgreen:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5179
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2665 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 05:09

Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного

С каждым следующим заявлением Петя идет на слив :)... как обычно цари вааще в отрыве от народа и от их восприятия народом...
MMM++
 
Повідомлень: 20
З нами з: 25.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міносвіти планує змінити вимоги для отримання вчених...
R2 » Сер 07 бер, 2018 04:34
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 04:35
max_us_ua
Порошенко: ми робимо реформи не для МВФ 1, 2, 3
R2 » Вів 06 бер, 2018 15:29
22 878
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 21:37
ruvex
Порошенко розповів, скільки мають намір інвестувати в...
R2 » Вів 06 бер, 2018 19:10
2 60
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 20:21
anton_gms
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9661)
07.03.2018 04:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.