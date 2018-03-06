Ага. Буде так, як Пєтя хоче, а не так, як Дональд. Не шарите ви, хлопці-коментатори, в нашій політиці.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 19:54
Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного
Ага. Буде так, як Пєтя хоче, а не так, як Дональд. Не шарите ви, хлопці-коментатори, в нашій політиці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 07 бер, 2018 22:42
Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного
Персонаж этот из той же команды, что и овощ - основатель партии рыгионов, вместе с учителем яценюка азаровым, звягильским и леней-космосом.
Умнее и хитрее -да. Но, янык хоть и был туповат, но жил по понятиям и у него была команда ̶п̶о̶д̶е̶л̶ь̶н̶и̶к̶о̶в̶, которые с ним одновременно и сбежали.
А у этого даже любых друзив на пальцах одной руки - остальные сдадут при первом шухере. Онищенко в интервью рассказал всю их кухню, там общий интерес один
Додано: Чет 08 бер, 2018 01:21
Отличается. Этому респектабельному парню в Ростов путь заказан.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 08 бер, 2018 01:30
Ну почему же, не обязательно мотать срок- у людей чести всегда есть выход. Во всяком случае в книжках всяких ватных писателей именно так.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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