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Порошенко розкритикував вимоги
МВФ щодо антикорупційного...

Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:54

Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного

  antikkristall написав:Порошенкоо может трохи повыпендриваться насчет "суверенитета", но как скажут в заокеанском обкоме так и будет

Ага. Буде так, як Пєтя хоче, а не так, як Дональд. Не шарите ви, хлопці-коментатори, в нашій політиці. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:42

Re: Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного

  Criticus написав:Тут всем известно, как я прохожусь по Порошенко, но не могу не отметить, что интеллектуально он выше на порядок своего папередника (что есть, то есть, и отрицать это бессмысленно). И тем не менее, даже он плавится в этом котле омерзительного народного подобострастия, забывая думать о последствиях даже не для страны, а для себя любимого!

Персонаж этот из той же команды, что и овощ - основатель партии рыгионов, вместе с учителем яценюка азаровым, звягильским и леней-космосом.
Умнее и хитрее -да. Но, янык хоть и был туповат, но жил по понятиям и у него была команда ̶п̶о̶д̶е̶л̶ь̶н̶и̶к̶о̶в̶, которые с ним одновременно и сбежали.
А у этого даже любых друзив на пальцах одной руки - остальные сдадут при первом шухере. Онищенко в интервью рассказал всю их кухню, там общий интерес один

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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:13

куля в лоб..... как там говорили...
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 01:21

  111111111 написав:
  Criticus написав:Когда интересы катал совпадают с рекомендациями МВФ- это выдают за ультиматум, без принятия которого страна останется [погибать], а критиков обвиняют в работе на ФСБ.
Когда интересы катал расходятся с рекомендациями МВФ - то это уже наступление на суверенитет и противоречит Конституции.
Ну да, ну да. А медреформа, закрепляющая платность медицинs - не противоречит (статья 49). И продажа украинского газа с наценкой 400%- тоже не противоречит (статья 13)...
Quod placuit principi, habet vigorem legis

Лучше и не скажешь. Он ничем не отличается от парня из Ростова.

Отличается. Этому респектабельному парню в Ростов путь заказан.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 01:30

  Cler написав:не хочет петя срок мотать, но всё же придётся...

Ну почему же, не обязательно мотать срок- у людей чести всегда есть выход. Во всяком случае в книжках всяких ватных писателей именно так.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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