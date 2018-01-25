RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям показали, з чого
складається тариф на газ для...

Українцям показали, з чого складається тариф на газ для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:32

Українцям показали, з чого складається тариф на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли в прес-службі "Нафтогазу"

Дивися повний текст Українцям показали, з чого складається тариф на газ для населення (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80641
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:32

Не ну чо украинцам покатит
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 204
З нами з: 24.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:41

в цене "газа как товар" газ составляет менее половины...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1889
З нами з: 15.07.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:44

Чем распредеоение от транспортировки отличается. Или прямым тексом это означает Перераспеределие денег в карман кому надо
skifzp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:03

Так, а теперь пусть расскажут составляющие "газа как товар". Какой % там отечественного газа, а какой % импортируемого и цены соответствующие. Окажется что импорта там всего треть, но зато весь газ стоит как импортируемый... А потом возникнет вопрос, где оседает 66% навара на отечественный газ...
civ
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:18

раньше покупали газ по 300—400 но для населения он был 0.7 грн/куб. Сейчас берут по 200, но для населения он 7 грн/куб. Чудны дела твои, господи. И это притом что раньше покупали газа намного больше.
Золотой батон
 
Повідомлень: 52
З нами з: 20.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 21:15

Можно ничего не рассказывать. Правительство обдирает народ импортными ценами на украинский газ. Готовьтесь к бегству, чуть больше года осталось.
ygn
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 19.02.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:04

  civ написав:Так, а теперь пусть расскажут составляющие "газа как товар". Какой % там отечественного газа, а какой % импортируемого и цены соответствующие. Окажется что импорта там всего треть, но зато весь газ стоит как импортируемый... А потом возникнет вопрос, где оседает 66% навара на отечественный газ...


Так все еще более интересней.

Этот персонаж, министр финансов Александр Данилюк - манипулянт, как и вся остальная их шайка.

6 тысяч 958 грн за 1 тыс. куб. м - это цена газа для населения. А как известно всем, газ для населения на 100% внутренней добычи.
А для предприятий цена газа совсем иная и на сегодня она доходит до 8 тысяч 889,60 грн за 1 тысячу куб. м http://www.naftogaz.com/files/Informati ... h-2018.pdf

Раз такое дело, нужно было бы рассмотреть картину в целом.

Общее потребление потребителями газа в Украине в 2017 году: 28,4 млрд. куб.м (без учета объемов газа для производственно-технологических нужд "Укртрангаза", облгазов и добывающих предприятий)

Итак, имеем на 2017 год:

Газ внутренней добычи: 20,8 млрд. кубов.
Потребление (за 2016):
Население и бюджетные организации – 12,46 млрд куб.м
ТКЭ – 7,03 млрд куб.м
Промышленность - 9,6 млрд куб.м
технологические расходы - 3,27 млрд куб.м
Не нашел данные по разбивке потребления за 2017 год, но за 2016 есть, и пропорции примерно такие же.

Импортные закупки: по данным "Укртрансгаза", Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8%, по сравнению с 2016 годом — до 14,50 млрд кубометров.

И здесь возникают большие вопросы: - ЗАЧЕМ столько? С какого такого буя импорта аж на 14,5 млрд. кубов, если, исходя из общего потребления в 28,4 млрд. кубов и добычи в 20,8 млрд. кубов, необходимо было докупить только 7,6? Где эти 6,9 млрд куб.м, кто их оплатил и по какой цене?

Зображення

Теперь, по цене газа 8)

Из официальной финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила 2 468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости — налоги.
Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа. Расходы на транспортировку и поставку + 732,7 грн и выходим на расчетную стоимость украинского газа для населения в 2016 году:
1 338,6 грн/тыс м3 — без налогов;
3201 грн /тыс м3 — со всеми налогами.

И едва ли в 2017 году там все резко вверх поменялось, максимум на величину инфляции +15%.
Второй вопрос возникает уже исходя из этих, приведенных здесь, цифр: Откуда для населения 6,95 грн куб. м, если он должен стоить 3,2?

Теперь мы знаем по какой цене покупается и по какой продается, газ внутренней добычи (20,8 млрд. кубов), импортный, которого нужно 6,9 млрд. кубов (а не 14,5 как зачем то купили) и можно только примерно посчитать его цену закупки из открытых источников - по году, в среднем, это 200-220 долларов или около 5500 без налогов).
Считаем и сравниваем с имеющейся ценой 8 тысяч 889,60 грн.

Импортная цена газа должна бы быть 6,9-7,5 грн, а не 8,9, а для газа внутренней добычи не 6,9, а в 2 раза ниже.

И, последний вопрос: - Где деньги за транзит через государственные магистрали 93,5 млрд. кубов, а это примерно 70 миллиардов гривень?

Короче, дадим за это им медаль

Зображення
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2665 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:38

Re: Українцям показали, з чого складається тариф на газ для.

Что тут считать, нагло и цинично воруют шакалы.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5912
З нами з: 03.11.08
Подякував: 327 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:01

Окей, в структуре не показано сколько отечественного газа, сколько забугорного...и почему нафтогаз продаёт газ добытый в Украине по стоимости забугорного+транспортировка? В общем- очень много дыр в ценообразовании
Reddick
 
Повідомлень: 25
З нами з: 08.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти пророкують українцям різкі стрибки курсу долара
R2 » Сер 07 бер, 2018 13:15
2 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 22:08
max_us_ua
Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні... 1 ... 9, 10, 11
R2 » Сер 28 лют, 2018 15:11
104 5493
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 15:48
slavek
Новий конкурент Tesla: китайці показали "крилатий"...
R2 » Чет 25 січ, 2018 15:57
3 163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 12:25
manager_car_light
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.