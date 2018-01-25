Українцям показали, з чого складається тариф на газ для...

Додано: Сер 07 бер, 2018 22:04

civ написав: Так, а теперь пусть расскажут составляющие "газа как товар". Какой % там отечественного газа, а какой % импортируемого и цены соответствующие. Окажется что импорта там всего треть, но зато весь газ стоит как импортируемый... А потом возникнет вопрос, где оседает 66% навара на отечественный газ... Так, а теперь пусть расскажут составляющие "газа как товар". Какой % там отечественного газа, а какой % импортируемого и цены соответствующие. Окажется что импорта там всего треть, но зато весь газ стоит как импортируемый... А потом возникнет вопрос, где оседает 66% навара на отечественный газ...

для населения

8 тысяч 889,60 грн

Газ внутренней добычи:

Потребление (за 2016):

12,46

7,03

9,6

3,27

Импортные закупки:

14,50

И здесь возникают большие вопросы:

2 468,17

1862,29 грн из этой себестоимости — налоги.

605,88

3201 грн /тыс м3 — со всеми налогами.

Так все еще более интересней.Этот персонаж, министр финансов Александр Данилюк - манипулянт, как и вся остальная их шайка.6 тысяч 958 грн за 1 тыс. куб. м - это цена газа. А как известно всем, газ для населения на 100% внутренней добычи.А для предприятий цена газа совсем иная и на сегодня она доходит доза 1 тысячу куб. мРаз такое дело, нужно было бы рассмотреть картину в целом.Общее потребление потребителями газа в Украине в 2017 году:млрд. куб.м (без учета объемов газа для производственно-технологических нужд "Укртрангаза", облгазов и добывающих предприятий)Итак, имеем на 2017 год:млрд. кубов.Население и бюджетные организации –млрд куб.мТКЭ –млрд куб.мПромышленность -млрд куб.мтехнологические расходы -млрд куб.мНе нашел данные по разбивке потребления за 2017 год, но за 2016 есть, и пропорции примерно такие же.по данным "Укртрансгаза", Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8%, по сравнению с 2016 годом — домлрд кубометров.- ЗАЧЕМ столько? С какого такого буя импорта аж на 14,5 млрд. кубов, если, исходя из общего потребления в 28,4 млрд. кубов и добычи в 20,8 млрд. кубов, необходимо было докупить только? Где этимлрд куб.м, кто их оплатил и по какой цене?Теперь,газаИз официальной финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составилагрн/тыс м газа. При этомБез налогов расходы «Укргаздобычи» составлялигрн/тыс м газа. Расходы на транспортировку и поставку + 732,7 грн и выходим на расчетную стоимость украинского газа для населения в 2016 году:1 338,6 грн/тыс м3 — без налогов;И едва ли в 2017 году там все резко вверх поменялось, максимум на величину инфляции +15%.Второй вопрос возникает уже исходя из этих, приведенных здесь, цифр: Откуда для населения 6,95 грн куб. м, если он должен стоить 3,2?Теперь мы знаем по какой цене покупается и по какой продается, газ внутренней добычи (20,8 млрд. кубов), импортный, которого нужно 6,9 млрд. кубов (а не 14,5 как зачем то купили) и можно только примерно посчитать его цену закупки из открытых источников - по году, в среднем, это 200-220 долларов или около 5500 без налогов).Считаем и сравниваем с имеющейся ценой 8 тысяч 889,60 грн.Импортная цена газа должна бы быть 6,9-7,5 грн, а не 8,9, а для газа внутренней добычи не 6,9, а в 2 раза ниже.И, последний вопрос: - Где деньги за транзит через государственные магистрали 93,5 млрд. кубов, а это примерно 70 миллиардов гривень?Короче, дадим за это им медаль