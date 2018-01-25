Про це розповіли в прес-службі "Нафтогазу"
Дивися повний текст Українцям показали, з чого складається тариф на газ для населення (інфографіка).
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Додано: Сер 07 бер, 2018 19:32
Українцям показали, з чого складається тариф на газ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям показали, з чого складається тариф на газ для населення (інфографіка).
Додано: Сер 07 бер, 2018 19:44
Чем распредеоение от транспортировки отличается. Или прямым тексом это означает Перераспеределие денег в карман кому надо
Додано: Сер 07 бер, 2018 20:03
Так, а теперь пусть расскажут составляющие "газа как товар". Какой % там отечественного газа, а какой % импортируемого и цены соответствующие. Окажется что импорта там всего треть, но зато весь газ стоит как импортируемый... А потом возникнет вопрос, где оседает 66% навара на отечественный газ...
Додано: Сер 07 бер, 2018 20:18
раньше покупали газ по 300—400 но для населения он был 0.7 грн/куб. Сейчас берут по 200, но для населения он 7 грн/куб. Чудны дела твои, господи. И это притом что раньше покупали газа намного больше.
Додано: Сер 07 бер, 2018 21:15
Можно ничего не рассказывать. Правительство обдирает народ импортными ценами на украинский газ. Готовьтесь к бегству, чуть больше года осталось.
Додано: Сер 07 бер, 2018 22:04
Так все еще более интересней.
Этот персонаж, министр финансов Александр Данилюк - манипулянт, как и вся остальная их шайка.
6 тысяч 958 грн за 1 тыс. куб. м - это цена газа для населения. А как известно всем, газ для населения на 100% внутренней добычи.
А для предприятий цена газа совсем иная и на сегодня она доходит до 8 тысяч 889,60 грн за 1 тысячу куб. м
Раз такое дело, нужно было бы рассмотреть картину в целом.
Общее потребление потребителями газа в Украине в 2017 году: 28,4 млрд. куб.м (без учета объемов газа для производственно-технологических нужд "Укртрангаза", облгазов и добывающих предприятий)
Итак, имеем на 2017 год:
Газ внутренней добычи: 20,8 млрд. кубов.
Потребление (за 2016):
Население и бюджетные организации – 12,46 млрд куб.м
ТКЭ – 7,03 млрд куб.м
Промышленность - 9,6 млрд куб.м
технологические расходы - 3,27 млрд куб.м
Не нашел данные по разбивке потребления за 2017 год, но за 2016 есть, и пропорции примерно такие же.
Импортные закупки: по данным "Укртрансгаза", Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8%, по сравнению с 2016 годом — до 14,50 млрд кубометров.
И здесь возникают большие вопросы: - ЗАЧЕМ столько? С какого такого буя импорта аж на 14,5 млрд. кубов, если, исходя из общего потребления в 28,4 млрд. кубов и добычи в 20,8 млрд. кубов, необходимо было докупить только 7,6? Где эти 6,9 млрд куб.м, кто их оплатил и по какой цене?
Теперь, по цене газа
Из официальной финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила 2 468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости — налоги.
Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа. Расходы на транспортировку и поставку + 732,7 грн и выходим на расчетную стоимость украинского газа для населения в 2016 году:
1 338,6 грн/тыс м3 — без налогов;
3201 грн /тыс м3 — со всеми налогами.
И едва ли в 2017 году там все резко вверх поменялось, максимум на величину инфляции +15%.
Второй вопрос возникает уже исходя из этих, приведенных здесь, цифр: Откуда для населения 6,95 грн куб. м, если он должен стоить 3,2?
Теперь мы знаем по какой цене покупается и по какой продается, газ внутренней добычи (20,8 млрд. кубов), импортный, которого нужно 6,9 млрд. кубов (а не 14,5 как зачем то купили) и можно только примерно посчитать его цену закупки из открытых источников - по году, в среднем, это 200-220 долларов или около 5500 без налогов).
Считаем и сравниваем с имеющейся ценой 8 тысяч 889,60 грн.
Импортная цена газа должна бы быть 6,9-7,5 грн, а не 8,9, а для газа внутренней добычи не 6,9, а в 2 раза ниже.
И, последний вопрос: - Где деньги за транзит через государственные магистрали 93,5 млрд. кубов, а это примерно 70 миллиардов гривень?
Короче, дадим за это им медаль
Додано: Сер 07 бер, 2018 22:38
Re: Українцям показали, з чого складається тариф на газ для.
Что тут считать, нагло и цинично воруют шакалы.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 07 бер, 2018 23:01
Окей, в структуре не показано сколько отечественного газа, сколько забугорного...и почему нафтогаз продаёт газ добытый в Украине по стоимости забугорного+транспортировка? В общем- очень много дыр в ценообразовании
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