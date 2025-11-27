|
Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для...
Додано: Пон 24 лис, 2025 17:29
Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету Міністрів із пропозицією відкласти запровадження вимоги щодо платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи. Норма має набути чинності з 1 січня 2026 року.
Дивися повний текст Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
R2
- Робот новин
Повідомлень: 100680
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 17:29
А де були його мозки коли він це схвалював, голосував за закон?
salvydas
- Повідомлень: 198
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 21:44
Кончений. Вбивця підприємців та економіки.
znakharenko_n
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.10.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
