Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
Обговорення
публікацій Finance.ua
Гетманцев просить відкласти
запровадження терміналів для...

Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для...
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 17:29

Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету Міністрів із пропозицією відкласти запровадження вимоги щодо платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи. Норма має набути чинності з 1 січня 2026 року.

Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 17:29

А де були його мозки коли він це схвалював, голосував за закон?
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 21:44

Кончений. Вбивця підприємців та економіки.
