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Українцям показали, з чого
складається тариф на газ для...

Українцям показали, з чого складається тариф на газ для...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:12

  Cler написав:в цене "газа как товар" газ составляет менее половины...


Да уж, правда. Еще бы бублик непосредственно по "газу как товару" дал Министр, или Нефтегаз.

Но этого они делать не будут, потому что станет очевидна их ложь относительно приведенной себестоимости.

Но ничего - то, что не сделали они, сделаю я.

Отчетности УкрГазДобычи по итогам всего 2017 пока нет, но есть по результатам 9 мес. 2017.

Итак, добыча и реализация газа Нефтегазу составила 11 млрд 340 млн кубов.

http://ugv.com.ua/ru/page/ukrgazvidobuv ... -gazu-na-7

Себестоимость реализованной продукции (строка 2 P&L - cost of goods sold - то есть "газа как товара") = 25 млрд грн.

Вычисляем себестоимость 1000 куб = 25 млрд грн / 11,34 млрд кубов * 1000 = 2200 грн.

Что на 55%, или более, чем в половину, меньше заявленных 4942 грн.

Зображення

http://ugv.com.ua/uploads/1509003693.pdf

Что самое ужасное - посмотрите внимательно на результаты аналогичного периода, то есть января-сентября 2016 года:

- при меньшей добыче (10 млрд 917 млн кубов) себестоимость выше - 25,1 млрд грн.
- соответственно, себестоимость 1000 кубов = 2300 грн в 2016
- значит, в 2017 году себестоимость добычи СНИЗИЛАСЬ НА 4,5%. Но тариф нам не снизили, его подняли вдвое и продолжают настаивать на дальнейшем росте!

Посмотрите на суммы валовой прибыли - даже в 2016 году на населении снимали большие сливки, а в 2017 - это вообще дикая, просто невообразимая сверхприбыль для природной монополии!

Рентабельность продажи 230% (55,7 млрд грн / 25 млрд грн). Карл, 230% в стране с самыми низкими в Европе зарплатами...

У меня все.
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:19

Методика расчета понятна: цена с "потолока +" 4,94( газ как товар) + остальные фиксированные проценты.
А хотели сдирать еще больше, когда собирались вводить плату за трубу не как % от стоимости, а как намного большую сумму.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 04:00

Re: Українцям показали, з чого складається тариф на газ для.

  Criticus написав:Что самое ужасное - посмотрите внимательно на результаты аналогичного периода, то есть января-сентября 2016 года:

- при меньшей добыче (10 млрд 917 млн кубов) себестоимость выше - 25,1 млрд грн.
- соответственно, себестоимость 1000 кубов = 2300 грн в 2016... Рентабельность продажи 230%


Вы невнимательны, я уже написал в своем посте цифры, вплоть до копейки. Зачем так сложно высчитывать, то что официально есть в отчетах официальной финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год? Себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила 2 468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости — налоги.

По рентабельности согласен, цифра сильно зашкаливает за 200%.


«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти хотя бы под страхом виселицы".
Томас Джозеф Даннинг :idea:

А у нас еще дополнительным катализатором являются чиновники-хапуги :evil:
EKO
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