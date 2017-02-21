Українцям показали, з чого складається тариф на газ для...

Додано: Сер 07 бер, 2018 23:12

Cler написав: в цене "газа как товар" газ составляет менее половины... в цене "газа как товар" газ составляет менее половины...

Но тариф нам не снизили, его подняли вдвое и продолжают настаивать на дальнейшем росте!

Да уж, правда. Еще бы бублик непосредственно по "газу как товару" дал Министр, или Нефтегаз.Но этого они делать не будут, потому что станет очевидна их ложь относительно приведенной себестоимости.Но ничего - то, что не сделали они, сделаю я.Отчетности УкрГазДобычи по итогам всего 2017 пока нет, но есть по результатам 9 мес. 2017.Итак, добыча и реализация газа Нефтегазу составила 11 млрд 340 млн кубов.Себестоимость реализованной продукции (строка 2 P&L - cost of goods sold - то есть "газа как товара") = 25 млрд грн.Вычисляем себестоимость 1000 куб = 25 млрд грн / 11,34 млрд кубов * 1000 = 2200 грн.Что на 55%, или более, чем в половину, меньше заявленных 4942 грн.Что самое ужасное - посмотрите внимательно на результаты аналогичного периода, то есть января-сентября 2016 года:- при меньшей добыче (10 млрд 917 млн кубов) себестоимость выше - 25,1 млрд грн.- соответственно, себестоимость 1000 кубов = 2300 грн в 2016- значит, в 2017 году себестоимость добычиПосмотрите на суммы валовой прибыли - даже в 2016 году на населении снимали большие сливки, а в 2017 - это вообще дикая, просто невообразимая сверхприбыль для природной монополии!Рентабельность продажи 230% (55,7 млрд грн / 25 млрд грн). Карл, 230% в стране с самыми низкими в Европе зарплатами...У меня все.