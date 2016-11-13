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Українцям показали, з чого
складається тариф на газ для...

Українцям показали, з чого складається тариф на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:12

  Cler написав:в цене "газа как товар" газ составляет менее половины...


Да уж, правда. Еще бы бублик непосредственно по "газу как товару" дал Министр, или Нефтегаз.

Но этого они делать не будут, потому что станет очевидна их ложь относительно приведенной себестоимости.

Но ничего - то, что не сделали они, сделаю я.

Отчетности УкрГазДобычи по итогам всего 2017 пока нет, но есть по результатам 9 мес. 2017.

Итак, добыча и реализация газа Нефтегазу составила 11 млрд 340 млн кубов.

http://ugv.com.ua/ru/page/ukrgazvidobuv ... -gazu-na-7

Себестоимость реализованной продукции (строка 2 P&L - cost of goods sold - то есть "газа как товара") = 25 млрд грн.

Вычисляем себестоимость 1000 куб = 25 млрд грн / 11,34 млрд кубов * 1000 = 2200 грн.

Что на 55%, или более, чем в половину, меньше заявленных 4942 грн.

Зображення

http://ugv.com.ua/uploads/1509003693.pdf

Что самое ужасное - посмотрите внимательно на результаты аналогичного периода, то есть января-сентября 2016 года:

- при меньшей добыче (10 млрд 917 млн кубов) себестоимость выше - 25,1 млрд грн.
- соответственно, себестоимость 1000 кубов = 2300 грн в 2016
- значит, в 2017 году себестоимость добычи СНИЗИЛАСЬ НА 4,5%. Но тариф нам не снизили, его подняли вдвое и продолжают настаивать на дальнейшем росте!

Посмотрите на суммы валовой прибыли - даже в 2016 году на населении снимали большие сливки, а в 2017 - это вообще дикая, просто невообразимая сверхприбыль для природной монополии!

Рентабельность продажи 230% (55,7 млрд грн / 25 млрд грн). Карл, 230% в стране с самыми низкими в Европе зарплатами...

У меня все.
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:19

Методика расчета понятна: цена с "потолка +" 4,94( газ как товар) + остальные фиксированные проценты.
А хотели сдирать еще больше, когда собирались вводить плату за трубу не как % от стоимости, а как намного большую сумму.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Чет 08 бер, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 04:00

Re: Українцям показали, з чого складається тариф на газ для.

  Criticus написав:Что самое ужасное - посмотрите внимательно на результаты аналогичного периода, то есть января-сентября 2016 года:

- при меньшей добыче (10 млрд 917 млн кубов) себестоимость выше - 25,1 млрд грн.
- соответственно, себестоимость 1000 кубов = 2300 грн в 2016... Рентабельность продажи 230%


Вы невнимательны, я уже написал в своем посте цифры, вплоть до копейки. Зачем так сложно высчитывать, то что официально есть в отчетах официальной финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год? Себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила 2 468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости — налоги.

По рентабельности согласен, цифра сильно зашкаливает за 200%.


«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти хотя бы под страхом виселицы".
Томас Джозеф Даннинг :idea:

А у нас еще дополнительным катализатором являются чиновники-хапуги :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 08:01

  EKO написав:
  Criticus написав:Что самое ужасное - посмотрите внимательно на результаты аналогичного периода, то есть января-сентября 2016 года:

- при меньшей добыче (10 млрд 917 млн кубов) себестоимость выше - 25,1 млрд грн.
- соответственно, себестоимость 1000 кубов = 2300 грн в 2016... Рентабельность продажи 230%


Вы невнимательны, я уже написал в своем посте цифры, вплоть до копейки. Зачем так сложно высчитывать, то что официально есть в отчетах официальной финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год? Себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила 2 468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости — налоги.

По рентабельности согласен, цифра сильно зашкаливает за 200%.


«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти хотя бы под страхом виселицы".
Томас Джозеф Даннинг :idea:

А у нас еще дополнительным катализатором являются чиновники-хапуги :evil:


Извините, ваш комментарий не читал, потому что свой начинал писать, когда ваш еще не был опубликован.

При этом мой анализ в части себестоимости украинского газа, продаваемого населению, считаю более релевантным (без обид:), так как он дает более свежие данные и дает их в динамике - 9 мес 2017 против 9 мес 2016.

Зачем так сложно было высчитывать - потому что отчета УГД за полный 2017 год еще нет, только поэтому. А сравнивать 9 мес 2017 с 12 мес 2016 некорректно (что видно даже из наших постов - за 9 мес 2016 себестоимость 2300 грн, а за 12 мес 2016 - 2468 грн...)
Criticus
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 10:55

Re: Українцям ще раз показали!

Любой гешефт у ЭТИХ выражен в ПРОЦЕНТЕ от чего "ЛИБО". Вот чем выше цена этого самого "ЛИБО", тем у них выше гешефт. Всё очень просто, нужно реально смотреть на перспективы от ЭТИХ.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:04

EKO
Ваша ошибка в том, что вы считаете, что
А как известно всем, газ для населения на 100% внутренней добычи.

И ваши расчеты базировались на низкой стоимости газа собственной добычи. Это было раньше. Много букв, но для полной ясности это необходимо.

Было
Документ 758-2015-п, втратив чинність, поточна редакція — Редакція від 23.02.2017, підстава 90-2017-п

5. ПАТ “Укргазвидобування” зобов’язане до 1 квітня 2017 р. щомісяця здійснювати продаж природного газу власного видобутку (крім обсягів виробничо-технологічних витрат, обсягів, які використовуються для забезпечення власних потреб ПАТ “Укргазвидобування”, пов’язаних з видобутком, підготовкою до транспортування та транспортуванням природного газу, а також для виробництва скрапленого природного газу та стабільного бензину) НАК “Нафтогаз України” для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії відповідно до цього Положення за цінами, на умовах та у порядку, що визначаються пунктами 6-8 цього Положення.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/758-2015-%D0%BF#n28

Теперь же
Документ 90-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2017

“6. HAK “Нафтогаз України” з 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017 р. (включно) придбаває природний газ відповідно до абзаців першого та третього пункту 5 цього Положення за ціною, визначеною на рівні 4849 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість).

У разі здійснення перегляду граничної роздрібної ціни на природний газ для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності), рівнів цін, за якими HAK “Нафтогаз України” постачає природний газ виробникам теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів, населенню та для виробництва теплової енергії для релігійних організацій, одночасно переглядається ціна придбання природного газу для формування ресурсу природного газу для наведених споживачів, видобутого ПАТ “Укргазвидобування”.”;
...
12-1. За два місяці до початку кожного півріччя газового року, які починаються 1 квітня та 1 жовтня, Міненерговугілля проводить перерахунок граничних роздрібних цін на природний газ для побутових споживачів, релігійних організацій
...
Розрахункова гранична роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів з метою дотримання паритету середньозваженої оптової ціни газу до ціни імпорту газу обчислюється на підставі показників середньомісячних значень цін на газ на німецькому газовому хабі (NCG) з урахуванням транспортних витрат до західного кордону України та тарифу на вхід в газотранспортну систему України в доларах США за середньомісячним курсом долар США/євро “спот”, перераховується у гривню за офіційним курсом Національного банку за другий та третій місяці поточного газового півріччя з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл природного газу, торгової націнки постачальника природного газу, податку на додану вартість, які діють у періоді перерахунку.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/90-2017-%D0%BF

А вот это
Дати та стан проходження: Відхилено та знято з розгляду

Проект Закону про встановлення справедливої та економічно обґрунтованої ціни постачання природного газу власного видобутку для потреб населення

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=56478

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про встановлення справедливої та економічно обґрунтованої ціни постачання природного газу для потреб населення"

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... E800A.html

P.S. это уже от Гройсмана ("27 квітня 2016 р."):
4849 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість)
...
ціна імпортованого природного газу на німецькому газовому хабі (NCG), визначена згідно з даними агентства “Platts European Gas Daily”
...
визначається відповідно до інформації, наведеної на офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи Словаччини компанії “Eustream, a. s.”
...
крос-курс євро до долара США, за даними агентства “Bloomberg”
...
прогнозна вартість транспортування природного газу від німецького газового хабу (NCG) до віртуальної торгової точки на території Словаччини
...
вартість транспортування природного газу від віртуальної торгової точки до західного кордону України
...
тариф на послуги з транспортування природного газу транскордонними газопроводами для точок входу в газотранспортну систему України
...
максимальна торгова націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками відповідно до додатка 2
...

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/315 ... aran15#n15
Яценюк за 28 дней до этого - "30 березня 2016 р.", до такого просто не додумался -
за ціною, визначеною на рівні 1590 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість)
...

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/234 ... aran18#n18 И теперь нервно теребит волосы - "И как я до такого не додумался?"
Востаннє редагувалось yanyura в Чет 08 бер, 2018 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:25

Re: Українцям показали, з чого складається тариф на газ для.

Вы все врете, "рэхворматоры" уверенно ведут страну в светлое европейское будущее, остаточное прощавай империи уже сказали, теперь дело за малым, еще чуть-чуть и между нашими городами заработает гиперлуп, все страны мира будут пользоваться многоразовыми ракетами от Южмаша, будут стоять в очереди за принципиально новыми самолетами, а газпром каждый год будет выплачивать по 20 млрд. штрафов и прокачивать по 150 млрд.м3 газа через ГТС...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:50

4,94 – 71% – газ как товар; Это оплата владельцу газа (Укргаздобыча + куча частных компаний: Шуфрич, Гошовский, Лопушанский Фирташ итп)
1,16 – 16,6% – НДС; Оплата державе
0,51 – 7,3% – распределение; Оплата частнім облгазам Фирташа и Ахметова
0,22 – 3,1% – транспортировка; Оплата за доставку Укртрансгазу и его филиалам
0,12 – 1,7% наценка. Оплата Нефтегазу - его прибыль. Но все забывают учесть, что в Украине долги платят только де***. Государство в лице отдельных де*** типа Зубка принимают законы, например ЗУ №1730, которым сами себе прощают долги....а в убытке остается комерческое предприятие Нефтегаз.
П.С. А закупочную цену, по которой посредник -Нефтегаз закупает газ типа на рынке устанавливает НКРЕКП менеджер из Шоколадной империи
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:09

  yanyura написав:EKO
Ваша ошибка в том, что вы считаете, что
А как известно всем, газ для населения на 100% внутренней добычи.

И ваши расчеты базировались на низкой стоимости газа собственной добычи. Это было раньше. Много букв, но для полной ясности это необходимо.


Яценюк ... теперь нервно теребит волосы - "И как я до такого не додумался?"


И я, и Criticus считаем правильно, так как оно должно быть.
А то, что доморощенные "гении" ̶н̶а̶е̶ ̶обманывают с газом всю страну под лозунгом "Как в ЕС", по той же схеме что и с электроэнергией, используя при этом свое служебное положение - это уже совсем другой вопрос.
Мы показали и высчитали: сколько стоит реально и обоснованно газ в Украине.
Вы показали перечень актов и законов, которых напринимали эти персонажи, чтобы установить нужную им цену (4849 гривень за 1000 куб. метрів, без НДС) наплевав или отменив остальное, не удобное для них, законодательство. Установить. Что доказывает факт того, что никакого "рынка газа" в Украине нет и отсылки на цены словацких хабов, к стоимости добытого в Украине газа как собаке сбоку бантик.
Это же маразм, когда цену на украинских 21 млрд. кубов газа увеличивают в 2 раза, до цены импортных 7. А потом еще на все это, сверху транспортировку и НДС. Разве нормальный хозяин так ведет дела?

Тем более, что у нас есть такие местные месторождения газа, которые даже не соединены с общей газотранспортной системой и газ которой потребляет исключительно население. В условиях рынка, цена такого газа просто обязана существенно отличатся в меньшую сторону, не только за счет практически отсутствующего плеча транспортировки, но и за счет много меньшей себестоимости, чем у импорта.
Вместо снижения цены и стимуляции увеличения потребления, в одном месте они выпаливают лишний газ прямо на вышках, а в то же время, в другой части страны закупают дорогой импорт.
Вот ̶ж̶о̶п̶а̶лицо сегодняшней власти :(
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:18

EKO
По поводу стоимости украинского газа (что входит в его себестоимость) писал еще
Добавлено: Сб 08 июл, 2017 15:54

У Європі за транспортування газу платять в 7-8 разів більше,

Рекомендую посмотреть, там (из официального финансового отчета) можете кое-что взять для последующих постов.

По
А как известно всем, газ для населения на 100% внутренней добычи.

Вы повторяете ошибку, на которую я указал еще
Добавлено: Вс 13 ноя, 2016 23:25

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
yanyura
 
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