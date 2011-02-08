Карты для организации.

Шукач написав:Решение которое бы позволило иметь свои карты с брендированием нашей компании на которую можно зачислять средства. Что не понятно? Конкретно процесс тормозит именно брендировка карт. Это обязательно. Чтобы у людей были именно наши карты которыми бы они пользовались. Так бы давно зачисляли на карты любых банков.
тоесть вы хотите стать немножко банком, но без получения банковской лицензии и всего гемороя с этим связанного? а какие комиссионные вы готовы платить банкам за то, что они возьмут на себя все ваши риски?