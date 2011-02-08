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Карты для организации.

Карты для организации.
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:18

  Шукач написав:Решение которое бы позволило иметь свои карты с брендированием нашей компании на которую можно зачислять средства. Что не понятно? Конкретно процесс тормозит именно брендировка карт. Это обязательно. Чтобы у людей были именно наши карты которыми бы они пользовались. Так бы давно зачисляли на карты любых банков.

тоесть вы хотите стать немножко банком, но без получения банковской лицензии и всего гемороя с этим связанного? а какие комиссионные вы готовы платить банкам за то, что они возьмут на себя все ваши риски?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:44

Re: Карты для организации.

  MASolomko написав:Поэтому отправьте запрос о реализации своего желания на юридический адрес желаемого банка партнёра.


Я вас понял. Спасибо.

  Stringer написав:а какие комиссионные вы готовы платить банкам за то, что они возьмут на себя все ваши риски?


Конечно это будет обсуждаться, но о каких рисках речь если мы будем использовать сугубо свои средства?
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