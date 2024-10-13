до речі влітку піднімуть ціну на електрику на 25%, а ви турбуєтесь про 0,2%
Незважаючи на війну, вартість комунальних послуг в Україні буде підвищуватися і вже цього літа тариф на електроенергію для населення може зрости приблизно на чверть. Підвищення вартості світла та інших комунальних послуг є частиною зобов’язань України перед міжнародними кредиторами, зокрема МВФ. Про це повідомив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.
[/quote]«Є вимога — підвищувати тарифи для населення приблизно на 25% щороку протягом найближчих років», — зазначив Ігнатьєв
