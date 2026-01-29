2 часа назад 22:45 EEST Премьер-министр Пакистана просит продлить срок. Гурсимран Каур Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить на две недели крайний срок, установленный на вторник.
В своем сообщении на X он заявил, что дипломатические усилия «неуклонно, уверенно и мощно продвигаются вперед».
В Белом доме заявили, что Трамп осведомлен о предложении Пакистана, и ответ последует. 2 часа назад 22:56 EEST
Стив Холланд Ранее мы сообщали , что Пакистан попросил Трампа продлить на две недели срок, установленный на вторник.
Пресс-секретарь Каролина Ливитт сообщила мне, что «президент был проинформирован о предложении, и ответ будет дан».
Иран положительно рассматривает просьбу о прекращении огня, сообщает источник. час назад 23:04 EEST
Париса Хафези Высокопоставленный иранский чиновник сообщил мне, что Иран положительно рассматривает просьбу Пакистана о двухнедельном прекращении огня.
Президент Дональд Трамп заявил, что ведет «напряженные переговоры» по поводу войны с Ираном после того, как Пакистан, выступающий посредником, попросил продлить на две недели срок, установленный им во вторник для открытия Тегераном Ормузского пролива.
«Я не могу вам сказать, потому что сейчас мы ведем напряженные переговоры», — заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о запросе Пакистана. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт ранее заявила, что Трамп «был проинформирован о предложении, и ответ последует».
Эти комментарии прозвучали вскоре после того, как премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что переговоры «продвигаются стабильно, уверенно и решительно», и что его страна обратилась к Ирану с просьбой «открыть Ормузский пролив на соответствующий период в две недели в качестве жеста доброй воли».
«Могу сказать одно — я его очень хорошо знаю. Он очень уважаемый человек во всем мире», — сказал Трамп, имея в виду Шарифа.
Глава Международного валютного фонда заявил во вторник в интервью, что фонд намерен снизить свои прогнозы глобального экономического роста в связи с войной в Иране и видит опасность в мировой экономике, которая плохо подготовлена к реагированию на потрясения.
До американо-израильской атаки на Иран «мы были на пути к повышению наших прогнозов роста на 2026 год», — заявила Кристалина Георгиева агентству Bloomberg News в Вашингтоне. «Учитывая последствия войны, мы собираемся их понизить».
Новые данные должны быть опубликованы на следующей неделе, когда МВФ и Всемирный банк примут в столице США представителей мировой политики. Георгиева сказала, что ее послание им будет таким: «Пристегнитесь». ...... Она также предупредила, что мир менее подготовлен к реагированию на крупный экономический спад и располагает более слабыми инструментами для этого, чем до пандемии COVID-19. Более того, растущая напряженность между великими державами затрудняет международное сотрудничество в условиях чрезвычайной ситуации, даже несмотря на то, что сами чрезвычайные ситуации становятся более частыми.
«Мир столкнулся с этим шоком после того, как долгое время испытывал последствия COVID-19 и войны на Украине: иными словами, с истощенным пространством для маневра в политике», — сказала Георгиева. ......... Георгиева заявила, что энергетический кризис затронет всех, но он будет асимметричным. «Если вы находитесь вблизи зоны конфликта, последствия для вас будут более серьезными, — сказала она. — Если вы импортер энергоносителей, вы почувствуете это сильнее. А если у вас очень мало или совсем нет бюджетных резервов, если у вас нет никаких буферов, вы почувствуете это, но ваши предприятия и домохозяйства почувствуют это сильнее».
час назад 01:36 EEST Трамп согласился приостановить «бомбардировки и нападения на Иран» на 2 недели. Он заявил, что это возможно только при условии согласия Ирана на «полное, незамедлительное и безопасное открытие» Ормузского пролива.
Он сделал это заявление в социальных сетях: .......
37 минут назад 01:48 EEST Трамп заявил, что предложение Ирана представляет собой «работоспособную основу». В своем сообщении на сайте Truth Social, объявляющем о двустороннем прекращении огня, Трамп заявил, что разговаривал с лидерами Пакистана и что предложенное Ираном предложение из 10 пунктов является «работоспособной основой для переговоров».
24 минуты назад 02:01 EEST Иран и Израиль договорились о прекращении огня, сообщают CNN и NYT. Израиль согласился на прекращение огня, о котором Трамп объявил в программе Truth Social, сообщило CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Отдельно следует отметить, что Иран принял предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня, которое было одобрено новым верховным лидером, сообщила газета New York Times.
20 минут назад 02:09 EEST Иран направил США предложение из 10 пунктов Высший совет безопасности Ирана заявил, что передал Соединенным Штатам через Пакистан свое предложение из 10 пунктов, сообщили государственные СМИ. Иран также заявил, что переговоры с США состоятся в Исламабаде, Пакистан.
12 минут назад 02:19 EEST Иран обнародовал подробности своего предложения из 10 пунктов. Согласно иранским СМИ, в предложении Ирана, состоящем из 10 пунктов и направленном Соединенным Штатам, содержится указание на необходимость контролируемого транзита через Ормузский пролив в координации с иранскими вооруженными силами, прекращение войны против Ирана и союзных группировок, а также вывод американских боевых подразделений со всех региональных баз.
Предложение также включает в себя отмену всех первичных и вторичных санкций, выплату Ирану полной компенсации и разблокировку замороженных иранских активов.
7 минут назад 02:24 EEST Переговоры начнутся 10 апреля, сообщают иранские государственные СМИ. Иран заявил, что переговоры с США не означают окончания войны, сообщили также государственные СМИ.
Иран заявил, что примет окончание войны только после того, как будут окончательно согласованы детали в соответствии с планом из 10 пунктов, сообщили иранские СМИ.