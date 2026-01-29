RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17378173791738017381
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 22:48

Коли почув голоса Карлсона з заливу

  барабашов написав:Такер Карлсон прямо орёт на командиров ввс в заливе игнорировать команды Пентагона этой ночью потому что там уже подписаны типа удары тактическими атомными зарядами по энергетике

Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18571
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 23:29

2 часа назад
22:45 EEST
Премьер-министр Пакистана просит продлить срок.
Гурсимран Каур
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить на две недели крайний срок, установленный на вторник.

В своем сообщении на X он заявил, что дипломатические усилия «неуклонно, уверенно и мощно продвигаются вперед».

В Белом доме заявили, что Трамп осведомлен о предложении Пакистана, и ответ последует.
2 часа назад
22:56 EEST

Стив Холланд
Ранее мы сообщали , что Пакистан попросил Трампа продлить на две недели срок, установленный на вторник.

Сейчас мы слышим новости из Белого дома.

Пресс-секретарь Каролина Ливитт сообщила мне, что «президент был проинформирован о предложении, и ответ будет дан».

Иран положительно рассматривает просьбу о прекращении огня, сообщает источник.
час назад
23:04 EEST

Париса Хафези
Высокопоставленный иранский чиновник сообщил мне, что Иран положительно рассматривает просьбу Пакистана о двухнедельном прекращении огня.

https://www.reuters.com/world/iran-war-live-tehran-rejects-ceasefire-deal-trumps-deadline-reopen-strait-hormuz-2026-04-07/?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 23:44

Президент Дональд Трамп заявил, что ведет «напряженные переговоры» по поводу войны с Ираном после того, как Пакистан, выступающий посредником, попросил продлить на две недели срок, установленный им во вторник для открытия Тегераном Ормузского пролива.

«Я не могу вам сказать, потому что сейчас мы ведем напряженные переговоры», — заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о запросе Пакистана. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт ранее заявила, что Трамп «был проинформирован о предложении, и ответ последует».

Эти комментарии прозвучали вскоре после того, как премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что переговоры «продвигаются стабильно, уверенно и решительно», и что его страна обратилась к Ирану с просьбой «открыть Ормузский пролив на соответствующий период в две недели в качестве жеста доброй воли».

«Могу сказать одно — я его очень хорошо знаю. Он очень уважаемый человек во всем мире», — сказал Трамп, имея в виду Шарифа.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-07/us-strikes-kharg-island-as-trump-says-iran-could-die-tonight?srnd=homepage-europe
После этих сообщений нефтяные котировки резко упали.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 кві, 2026 00:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 00:02

Глава Международного валютного фонда заявил во вторник в интервью, что фонд намерен снизить свои прогнозы глобального экономического роста в связи с войной в Иране и видит опасность в мировой экономике, которая плохо подготовлена ​​к реагированию на потрясения.

До американо-израильской атаки на Иран «мы были на пути к повышению наших прогнозов роста на 2026 год», — заявила Кристалина Георгиева агентству Bloomberg News в Вашингтоне. «Учитывая последствия войны, мы собираемся их понизить».

Новые данные должны быть опубликованы на следующей неделе, когда МВФ и Всемирный банк примут в столице США представителей мировой политики. Георгиева сказала, что ее послание им будет таким: «Пристегнитесь».
......
Она также предупредила, что мир менее подготовлен к реагированию на крупный экономический спад и располагает более слабыми инструментами для этого, чем до пандемии COVID-19. Более того, растущая напряженность между великими державами затрудняет международное сотрудничество в условиях чрезвычайной ситуации, даже несмотря на то, что сами чрезвычайные ситуации становятся более частыми.

«Мир столкнулся с этим шоком после того, как долгое время испытывал последствия COVID-19 и войны на Украине: иными словами, с истощенным пространством для маневра в политике», — сказала Георгиева.
.........
Георгиева заявила, что энергетический кризис затронет всех, но он будет асимметричным. «Если вы находитесь вблизи зоны конфликта, последствия для вас будут более серьезными, — сказала она. — Если вы импортер энергоносителей, вы почувствуете это сильнее. А если у вас очень мало или совсем нет бюджетных резервов, если у вас нет никаких буферов, вы почувствуете это, но ваши предприятия и домохозяйства почувствуют это сильнее».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-07/imf-chief-warns-world-is-ill-equipped-to-counter-iran-war-risks?srnd=homepage-europe
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 01:34

час назад 01:36 EEST
Трамп согласился приостановить «бомбардировки и нападения на Иран» на 2 недели.
Он заявил, что это возможно только при условии согласия Ирана на «полное, незамедлительное и безопасное открытие» Ормузского пролива.

Он сделал это заявление в социальных сетях: .......

37 минут назад 01:48 EEST
Трамп заявил, что предложение Ирана представляет собой «работоспособную основу».
В своем сообщении на сайте Truth Social, объявляющем о двустороннем прекращении огня, Трамп заявил, что разговаривал с лидерами Пакистана и что предложенное Ираном предложение из 10 пунктов является «работоспособной основой для переговоров».

24 минуты назад 02:01 EEST
Иран и Израиль договорились о прекращении огня, сообщают CNN и NYT.
Израиль согласился на прекращение огня, о котором Трамп объявил в программе Truth Social, сообщило CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
Отдельно следует отметить, что Иран принял предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня, которое было одобрено новым верховным лидером, сообщила газета New York Times.

20 минут назад 02:09 EEST
Иран направил США предложение из 10 пунктов
Высший совет безопасности Ирана заявил, что передал Соединенным Штатам через Пакистан свое предложение из 10 пунктов, сообщили государственные СМИ. Иран также заявил, что переговоры с США состоятся в Исламабаде, Пакистан.


12 минут назад 02:19 EEST
Иран обнародовал подробности своего предложения из 10 пунктов.
Согласно иранским СМИ, в предложении Ирана, состоящем из 10 пунктов и направленном Соединенным Штатам, содержится указание на необходимость контролируемого транзита через Ормузский пролив в координации с иранскими вооруженными силами, прекращение войны против Ирана и союзных группировок, а также вывод американских боевых подразделений со всех региональных баз.

Предложение также включает в себя отмену всех первичных и вторичных санкций, выплату Ирану полной компенсации и разблокировку замороженных иранских активов.

7 минут назад 02:24 EEST
Переговоры начнутся 10 апреля, сообщают иранские государственные СМИ.
Иран заявил, что переговоры с США не означают окончания войны, сообщили также государственные СМИ.

Иран заявил, что примет окончание войны только после того, как будут окончательно согласованы детали в соответствии с планом из 10 пунктов, сообщили иранские СМИ.

https://www.reuters.com/world/iran-war-live-tehran-rejects-ceasefire-deal-trumps-deadline-reopen-strait-hormuz-2026-04-07/

После таких чудес цена WTI упала до 96 долл.

Гора родила мышь. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17378173791738017381
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 1872
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 3292
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 262148
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4474)
07.04.2026 22:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.