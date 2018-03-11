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Стало відомо, коли вирішиться
доля закону про авто на...

Стало відомо, коли вирішиться доля закону про авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:23

Стало відомо, коли вирішиться доля закону про авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це за підсумками зустрічі з Ніною Южаніною повідомляють власники нерозмитнених авто.

Дивися повний текст Стало відомо, коли вирішиться доля закону про авто на єврономерах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:23

По моєму болтовня ніпрощо. Скоріше перевиберем цю владу, разом з парламентом. Якщо з розумом виберем, то і питання вирішим з б***.
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 06:27

Решение этой проблемы снижение расстаможки до 100 эвро на все автомобили.И ПУСТЬ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ ЧТО ЭТИ ДЕНЬГИ ИДУТ НА ТО И НА ЭТО.ОНИ ИДУТ ПО КАРМАНАМ НЕКОТОРЫМ ДЕПУТАТАМ КОТОРЫЕ ЭТО КОНТРОЛИРУЮТ.
PEGO450
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:22

потому, что некоторые депутаты настаивают на том, что перед тем, как принять закон, нужно ввести запрет на въезды новых «еврономеров»..... полностью согласен!
filya777ukraine
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:28

PEGO450 х... это все. за что 100 евро? пусть они плотят. ведь пригнав реальную немецкую тачилу, мы начинаем платить им податки на дороги и державность, заложенные в каждом литре соляры!
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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