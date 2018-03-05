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Великобританія відмовиться
від російського газу

Великобританія відмовиться від російського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:59

Великобританія відмовиться від російського газу

Пропонуємо до обговорення:
Великобританія шукає інших постачальників газу в рамках заходів, що вживаються Лондоном проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Британії.

Дивися повний текст Великобританія відмовиться від російського газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:34

Символично - не нужен нам больше ваш газ "Новичок", оставьте его себе ))

Ситуация, конечно, интересная - с одной стороны, зачем россиянцам валить бывшего шпиона в помощью средств, по которым их вычислят? С другой - может специально оставили след, чтобы дать понять, что случается с перебежчиками (тут Россию обвинить не в чем - и Украине не мешало бы заниматься ликвидацией своих разведчиков-предателей, чтобы поменьше желающих в будущем было).

Что касается рынка природного газа - Британия без больших проблем найдет замену российским поставкам. Сейчас Трамп подсуетит свой сланцевый в сжиженном виде, да и Норвегия рядом. Британия очень сильно никогда в российском газе и не нуждалась. Это больше политическая истерия, чтобы повысить градус отношений.

PS: Родченкову стоит быть предельно аккуратным. Чемпионат Мира пройдет и... усе...
Criticus
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:44

И правильно. У словаков этого газа завались, не на одну Великобританию хватит.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:50

  Criticus написав:Британия очень сильно никогда в российском газе и не нуждалась.


О, и волгари тут же начали рассказывать "это не больно, да мы и не были заинтересованы" :mrgreen:

Смотрим:
1. В 2013-м Великобритания была 4-м потребителем газа из РФ:
http://tass.ru/infographics/8173
2. В 2016-м Великобритания не отставала:
http://www.ngv.ru/analytics/postavki_gazproma_v_angliyu_s_nachala_goda_vyrosli_v_3_5_raza_miller_/
"Наибольший рост спроса на российский газ с 1 января по 15 марта 2016 года продемонстрировала Великобритания - 245,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В абсолютном выражении поставки увеличились на 3,2 млрд куб. м - это более трети от общего объема прироста поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье", - сказал он.

3. В 2017-м хотели расширять поставки:
https://regnum.ru/news/2330281.html
Российская компания «Газпром» ведёт консультации с Великобританией по вопросу об увеличении поставок газа для удовлетворения растущих потребностей страны. Об этом 4 октября сообщил журналистам зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».


Поздравляю с очередным соврамши.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:56

Re: Великобританія відмовиться від російського газу

может дошло, наконец-то, с кем имеют дело.
а то раньше только обеспокоенность демонстрировали.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:03

Re: Великобританія відмовиться від російського газу

  Pegasmaster написав:может дошло, наконец-то, с кем имеют дело.
а то раньше только обеспокоенность демонстрировали.

Ну, англійці і так були самі адекватні в ЄС, в цьому питанні, після прибалтів і поляків.
Вони обурені не стільки самим вбивством, а способом, небезпечним для оточуючих. Наче МН17 було мало.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:13

  Sommer написав:
  Criticus написав:Британия очень сильно никогда в российском газе и не нуждалась.


О, и волгари тут же начали рассказывать "это не больно, да мы и не были заинтересованы" :mrgreen:

Смотрим:
1. В 2013-м Великобритания была 4-м потребителем газа из РФ:
http://tass.ru/infographics/8173
2. В 2016-м Великобритания не отставала:
http://www.ngv.ru/analytics/postavki_gazproma_v_angliyu_s_nachala_goda_vyrosli_v_3_5_raza_miller_/
"Наибольший рост спроса на российский газ с 1 января по 15 марта 2016 года продемонстрировала Великобритания - 245,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В абсолютном выражении поставки увеличились на 3,2 млрд куб. м - это более трети от общего объема прироста поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье", - сказал он.

3. В 2017-м хотели расширять поставки:
https://regnum.ru/news/2330281.html
Российская компания «Газпром» ведёт консультации с Великобританией по вопросу об увеличении поставок газа для удовлетворения растущих потребностей страны. Об этом 4 октября сообщил журналистам зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».


Поздравляю с очередным соврамши.


Где я написал, что Газпром поставляет мало, лжец? И что Газпром лишится этих поставок без ущерба? Я написал, что ВБ легко найдет замену! Это действительно так!

Вы знаете, что ВБ не импортировала в начале 1990-х газ из России в принципе? Наверняка, нет! А сегодня потребляет его 16-17 млрд кубов в год.

Вы же только из шкуры лезете, гугля ссылки, чтобы самоутвердиться на оппонировании мне (хотя мой пост был вообще не о том).

Так вот ВБ заместила поставки газом Газпрома, поскольку ей это было выгоднее финансово! Но при этом инфраструктура для приема газа из разных источников имеется. Даже сейчас Россия не является основным поставщиком. Основным поставщиком является Катар.

ВБ итак вследствие Brexit стоит перед вопросом обеспечения поставок на контрактном уровне. И увидите - на "помощь" придут америкосы со своим сланцем и другими карманными странами-поставщиками из Персидского залива.

А Газпром - пострадает, разумеется. Вы тут кэповскую чушь с умным лицом можете не писать, это вам не Цензор.нет!
Criticus
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:34

просто Великобритании вполне достаточно собственного газа...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:06

  Criticus написав:
  Sommer написав:
  Criticus написав:Британия очень сильно никогда в российском газе и не нуждалась.


О, и волгари тут же начали рассказывать "это не больно, да мы и не были заинтересованы" :mrgreen:

Смотрим:
1. В 2013-м Великобритания была 4-м потребителем газа из РФ:
http://tass.ru/infographics/8173
2. В 2016-м Великобритания не отставала:
http://www.ngv.ru/analytics/postavki_gazproma_v_angliyu_s_nachala_goda_vyrosli_v_3_5_raza_miller_/
"Наибольший рост спроса на российский газ с 1 января по 15 марта 2016 года продемонстрировала Великобритания - 245,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В абсолютном выражении поставки увеличились на 3,2 млрд куб. м - это более трети от общего объема прироста поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье", - сказал он.

3. В 2017-м хотели расширять поставки:
https://regnum.ru/news/2330281.html
Российская компания «Газпром» ведёт консультации с Великобританией по вопросу об увеличении поставок газа для удовлетворения растущих потребностей страны. Об этом 4 октября сообщил журналистам зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».


Поздравляю с очередным соврамши.


Где я написал, что Газпром поставляет мало, лжец? И что Газпром лишится этих поставок без ущерба? Я написал, что ВБ легко найдет замену! Это действительно так!


Вот это ты писал?
  Criticus написав:Британия очень сильно никогда в российском газе и не нуждалась.


Или из параллельного мира рукой водили? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:33

  Sommer написав:
Вот это ты писал?
  Criticus написав:Британия очень сильно никогда в российском газе и не нуждалась.


Или из параллельного мира рукой водили? :mrgreen:


Я писал! И что не так? Раскрыл же уже дальше некуда! Никакой критичности и уязвимости нет. Лишь вопрос цены
Criticus
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