Глубоко ошибаетесь! Как Украина так и Россия покупают друг у друга только самое необходимое. Ни какой конкуренции и нормальной торговли между этими странами не будет еще десятилетия.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:55
Глубоко ошибаетесь! Как Украина так и Россия покупают друг у друга только самое необходимое. Ни какой конкуренции и нормальной торговли между этими странами не будет еще десятилетия.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:08
Независимость Украины строится по западным критериям два с половиной десятилетия. Время летит быстро. Причем в первую пятилетку думали ну вот-вот. Сейчас экс президенты говорят, что на грани исчезновения. Но причинно следственные связи называть - зрада.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:54
интересная интерпретация смысла торговли - "покупают самое необходимое". Это только жена покупает абы шо, главное денег по-больше. А бизнес всегда старается покупать только самое необходимое. А насчет конкуренции - агропродукция и металл. А больше у Украины ничего и нет для конкуренции.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:57
вспомнилась старая поговорка про идущих в коммунизм - "в дороге никто кормить не обещал". Так и дорога в светлый Евросоюз - голодно, холодно да еще и стреляют. Лозунги меняются, а манипуляции народом остаются. И что-то подсказывает, что это и не дорога вовсе к светлому, а проселок на цвынтарь.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:58
а если поссмотреть как быстро падают позиции Украины по металлу, то вероятно, что скоро останется только агропродукция...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:06
Re: Великобританія відмовиться від російського газу
Так що, ПП2 Великобританії вже не потрібен? Німці вже не пропихнуть його через ЄС? А як же світле майбутнє, яке можна побудувати тільки за нафтобабло?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:10
Посмотрим как Трампушка иностранных металлургов на кукан посадит, тогда да, Ренат Леонидыч обеднеет чуток, но не надолго. Имея в бизнес партнерах ПАПу на энергоносителях и на RAB-ских тарифах бабло поднимать будут на пару и дальше. Президенты меняются, а Ренат Леонидыч никогда) А население всегда подножный корм найдет. Не зря в добавок население на выпас в ЕС отправили. Это Ющенко обещал и страдал - создать 5 миллионов рабочих мест. А эти даже не заикаются о таких глупостях. Плюс постоянный приток валюты от мигрантов. Хитро сделано. Но не на вечно. Мигранты имеют свойство оседать за бугром. И лет так через 10-15 Украина получит такую полонизацию, что Крым и Донбасс покажутся цветочками. Если конечно раньше еще чего похуже не произойдет. Натуральное хозяйство это и есть дно экономики, ниже дачных огородов не упадем)
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:18
Я понимаю, Коболев с этого гешефта имеет. А Вы чего никак не уйметесь со своей трубой? Лично мимо меня прошли все деньги от приватизации Криворожстали, бабло с Одесского припортового, все гроши с Укрнафты, все бабло от транзита газа, и вообще все, все, все что связано с любой властью - начиная от Кравчука и кончая Петром. А Вам, я так понимаю, капает на карточку?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:34
Re: Великобританія відмовиться від російського газу
Якщо все це не важливо, то з якого дива Ви цим всім так цікавитесь?
Ждете, коли прийдуть ватани до влади? Так Вам вони все одно на карточку нічого не капнуть.
Мене все торкається безпосередньо, бо я живу в цій країні. Більше грошей заробить моя країна - мені теж буде краше.
Інша справа - запоребрикові і упороті ватани.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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