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Великобританія відмовиться
від російського газу

Великобританія відмовиться від російського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:55

  nik1 написав:Да и Россия начнет нормально развиваться, а там глядишь и другие подтянуться. Сейчас идет рост товарооборота между Украиной и Россией. Потом количество перерастет в качество.

Глубоко ошибаетесь! Как Украина так и Россия покупают друг у друга только самое необходимое. Ни какой конкуренции и нормальной торговли между этими странами не будет еще десятилетия.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:08

  repulse1815 написав: Глубоко ошибаетесь! Как Украина так и Россия покупают друг у друга только самое необходимое. Ни какой конкуренции и нормальной торговли между этими странами не будет еще десятилетия.

Независимость Украины строится по западным критериям два с половиной десятилетия. Время летит быстро. Причем в первую пятилетку думали ну вот-вот. Сейчас экс президенты говорят, что на грани исчезновения. Но причинно следственные связи называть - зрада.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:54

  repulse1815 написав: Глубоко ошибаетесь! Как Украина так и Россия покупают друг у друга только самое необходимое. Ни какой конкуренции и нормальной торговли между этими странами не будет еще десятилетия.

интересная интерпретация смысла торговли - "покупают самое необходимое". Это только жена покупает абы шо, главное денег по-больше. А бизнес всегда старается покупать только самое необходимое. А насчет конкуренции - агропродукция и металл. А больше у Украины ничего и нет для конкуренции.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:57

  nik1 написав: Независимость Украины строится по западным критериям два с половиной десятилетия. Время летит быстро. Причем в первую пятилетку думали ну вот-вот. Сейчас экс президенты говорят, что на грани исчезновения. Но причинно следственные связи называть - зрада.

вспомнилась старая поговорка про идущих в коммунизм - "в дороге никто кормить не обещал". Так и дорога в светлый Евросоюз - голодно, холодно да еще и стреляют. Лозунги меняются, а манипуляции народом остаются. И что-то подсказывает, что это и не дорога вовсе к светлому, а проселок на цвынтарь.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:58

  Jack Reacher написав:
  repulse1815 написав: Глубоко ошибаетесь! Как Украина так и Россия покупают друг у друга только самое необходимое. Ни какой конкуренции и нормальной торговли между этими странами не будет еще десятилетия.

интересная интерпретация смысла торговли - "покупают самое необходимое". Это только жена покупает абы шо, главное денег по-больше. А бизнес всегда старается покупать только самое необходимое. А насчет конкуренции - агропродукция и металл. А больше у Украины ничего и нет для конкуренции.

а если поссмотреть как быстро падают позиции Украины по металлу, то вероятно, что скоро останется только агропродукция...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:06

Re: Великобританія відмовиться від російського газу

  Jack Reacher написав:вспомнилась старая поговорка про идущих в коммунизм - "в дороге никто кормить не обещал". Так и дорога в светлый Евросоюз - голодно, холодно да еще и стреляют. Лозунги меняются, а манипуляции народом остаются. И что-то подсказывает, что это и не дорога вовсе к светлому, а проселок на цвынтарь.

Так що, ПП2 Великобританії вже не потрібен? Німці вже не пропихнуть його через ЄС? А як же світле майбутнє, яке можна побудувати тільки за нафтобабло? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:10

  Тракторист написав: а если поссмотреть как быстро падают позиции Украины по металлу, то вероятно, что скоро останется только агропродукция...

Посмотрим как Трампушка иностранных металлургов на кукан посадит, тогда да, Ренат Леонидыч обеднеет чуток, но не надолго. Имея в бизнес партнерах ПАПу на энергоносителях и на RAB-ских тарифах бабло поднимать будут на пару и дальше. Президенты меняются, а Ренат Леонидыч никогда) А население всегда подножный корм найдет. Не зря в добавок население на выпас в ЕС отправили. Это Ющенко обещал и страдал - создать 5 миллионов рабочих мест. А эти даже не заикаются о таких глупостях. Плюс постоянный приток валюты от мигрантов. Хитро сделано. Но не на вечно. Мигранты имеют свойство оседать за бугром. И лет так через 10-15 Украина получит такую полонизацию, что Крым и Донбасс покажутся цветочками. Если конечно раньше еще чего похуже не произойдет. Натуральное хозяйство это и есть дно экономики, ниже дачных огородов не упадем)
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:18

  lapay написав: Так що, ПП2 Великобританії вже не потрібен? Німці вже не пропихнуть його через ЄС? А як же світле майбутнє, яке можна побудувати тільки за нафтобабло?

Я понимаю, Коболев с этого гешефта имеет. А Вы чего никак не уйметесь со своей трубой? Лично мимо меня прошли все деньги от приватизации Криворожстали, бабло с Одесского припортового, все гроши с Укрнафты, все бабло от транзита газа, и вообще все, все, все что связано с любой властью - начиная от Кравчука и кончая Петром. А Вам, я так понимаю, капает на карточку?
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:34

Re: Великобританія відмовиться від російського газу

  Jack Reacher написав:Я понимаю, Коболев с этого гешефта имеет. А Вы чего никак не уйметесь со своей трубой? Лично мимо меня прошли все деньги от приватизации Криворожстали, бабло с Одесского припортового, все гроши с Укрнафты, все бабло от транзита газа, и вообще все, все, все что связано с любой властью - начиная от Кравчука и кончая Петром. А Вам, я так понимаю, капает на карточку?

Якщо все це не важливо, то з якого дива Ви цим всім так цікавитесь?
Ждете, коли прийдуть ватани до влади? Так Вам вони все одно на карточку нічого не капнуть.
Мене все торкається безпосередньо, бо я живу в цій країні. Більше грошей заробить моя країна - мені теж буде краше.
Інша справа - запоребрикові і упороті ватани. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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