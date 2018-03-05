Глубоко ошибаетесь! Как Украина так и Россия покупают друг у друга только самое необходимое. Ни какой конкуренции и нормальной торговли между этими странами не будет еще десятилетия.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:55
Глубоко ошибаетесь! Как Украина так и Россия покупают друг у друга только самое необходимое. Ни какой конкуренции и нормальной торговли между этими странами не будет еще десятилетия.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:08
Независимость Украины строится по западным критериям два с половиной десятилетия. Время летит быстро. Причем в первую пятилетку думали ну вот-вот. Сейчас экс президенты говорят, что на грани исчезновения. Но причинно следственные связи называть - зрада.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:54
интересная интерпретация смысла торговли - "покупают самое необходимое". Это только жена покупает абы шо, главное денег по-больше. А бизнес всегда старается покупать только самое необходимое. А насчет конкуренции - агропродукция и металл. А больше у Украины ничего и нет для конкуренции.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:57
вспомнилась старая поговорка про идущих в коммунизм - "в дороге никто кормить не обещал". Так и дорога в светлый Евросоюз - голодно, холодно да еще и стреляют. Лозунги меняются, а манипуляции народом остаются. И что-то подсказывает, что это и не дорога вовсе к светлому, а проселок на цвынтарь.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:58
а если поссмотреть как быстро падают позиции Украины по металлу, то вероятно, что скоро останется только агропродукция...
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:06
Re: Великобританія відмовиться від російського газу
Так що, ПП2 Великобританії вже не потрібен? Німці вже не пропихнуть його через ЄС? А як же світле майбутнє, яке можна побудувати тільки за нафтобабло?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:10
Посмотрим как Трампушка иностранных металлургов на кукан посадит, тогда да, Ренат Леонидыч обеднеет чуток, но не надолго. Имея в бизнес партнерах ПАПу на энергоносителях и на RAB-ских тарифах бабло поднимать будут на пару и дальше. Президенты меняются, а Ренат Леонидыч никогда) А население всегда подножный корм найдет. Не зря в добавок население на выпас в ЕС отправили. Это Ющенко обещал и страдал - создать 5 миллионов рабочих мест. А эти даже не заикаются о таких глупостях. Плюс постоянный приток валюты от мигрантов. Хитро сделано. Но не на вечно. Мигранты имеют свойство оседать за бугром. И лет так через 10-15 Украина получит такую полонизацию, что Крым и Донбасс покажутся цветочками. Если конечно раньше еще чего похуже не произойдет. Натуральное хозяйство это и есть дно экономики, ниже дачных огородов не упадем)
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:18
Я понимаю, Коболев с этого гешефта имеет. А Вы чего никак не уйметесь со своей трубой? Лично мимо меня прошли все деньги от приватизации Криворожстали, бабло с Одесского припортового, все гроши с Укрнафты, все бабло от транзита газа, и вообще все, все, все что связано с любой властью - начиная от Кравчука и кончая Петром. А Вам, я так понимаю, капает на карточку?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:34
Re: Великобританія відмовиться від російського газу
Якщо все це не важливо, то з якого дива Ви цим всім так цікавитесь?
Ждете, коли прийдуть ватани до влади? Так Вам вони все одно на карточку нічого не капнуть.
Мене все торкається безпосередньо, бо я живу в цій країні. Більше грошей заробить моя країна - мені теж буде краше.
Інша справа - запоребрикові і упороті ватани.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:15
Граждане, попрошу разойтись, что вы дымящегося мальчика lapay не видели что-ли?! Краина вже стилькы заробила за 30 рокив, шо вже немае де ци гроши зароблены скирдоваты. Уселяки там офшоры лопаются вид почесно зароблених грошей. Казачки венского леса тут все рассказываете про ватанов. Воровать вашей любимой власти ватаны не мешают, а как экономику наладить - это все туфли москальские жмут. Шевченко на пару с Франко в гробу перевераются кожен день по 10 раз от таких как патритов как вы
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