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Как обезопасить себя во время встречи с конкурентами?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:22
Имею свою небольшую компанию, которой занимаюсь уже несколько лет. И вот меня пригласили на встречу к конкуренты, хотят что-то обсудить у себя в офисе. Люди не надёжные, честно говоря, идти с ними на встречу как-то страшновато. Как лучше мне поступить? Назначить встречу в людном месте или нанять охрану?
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JenyaBond
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:01
JenyaBond написав:Имею свою небольшую компанию, которой занимаюсь уже несколько лет. И вот меня пригласили на встречу к конкуренты, хотят что-то обсудить у себя в офисе. Люди не надёжные, честно говоря, идти с ними на встречу как-то страшновато. Как лучше мне поступить? Назначить встречу в людном месте или нанять охрану?
Встречу на нейтральной территории
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:07
JenyaBond написав:
И вот меня пригласили на встречу к конкуренты, хотят что-то обсудить у себя в офисе. Люди не надёжные, честно говоря, идти с ними на встречу как-то страшновато. Как лучше мне поступить? Назначить встречу в людном месте или нанять охрану?
Запишите встречу на ручку или диктофон или смартфон. Если будут угрозы, будет вещдок для органов.
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Вів 08 кві, 2014 09:33
sergio1969
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