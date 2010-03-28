Открываю счет в ценных бумагах в банке.
Подскажите что будет с моими ценными бумагами если в банк введут временную администрацию ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:24
Счет в ценных бумагах в банке
Открываю счет в ценных бумагах в банке.
Подскажите что будет с моими ценными бумагами если в банк введут временную администрацию ?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:25
J
комиссия заберёт у банка лицензию деп.учреждения, но банк даст вам возможность перевести бумаги на другого хранителя (2 мес., кажется).
если не заберёте, то бумаги переведут в НДУ и они там будут лежать в режиме "до востребования"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:57
а если за день до ввода ВА в банк, когда банк уже не проводит платежи, должно произойти погашение ценных бумаг эмитентом и банк-хранитель моих цб должен эти деньги перевести мне в другой банк? мои деньги пропадут?
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:22
J
Феерический пример.
Вы эту ситуацию рассматриваете ради любопытства? Тогда общий совет - держитесь по дальше от банков. Среди брокерских компаний % банкротств куда ниже чем у банков.
Если ситуация уже имеет место, то ответ на свой вопрос Вы уже знаете.
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:27
Я просто хочу узнать, если я куплю ЦБ через банковского брокера и буду их хранить в банке с украинским капиталом из 3-й десятки банков дожидаясь погашения ценных бумаг эмитентом то есть ли риск потери капитала если ВА будет введена в банк во время погашения ценных бумаг эмитентом?
Додано: Суб 17 бер, 2018 20:42
J
У Украины кредитный рейтинг на уровне "Очень высокий кредитный риск". У банка из третьего десятка риск еще выше.
Если уж хочется поиграть с ОВГЗ в долгую и обязательно через банк, то лучше взять гос банк, или с долей ЕБРР в акционерах.
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