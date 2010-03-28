Счет в ценных бумагах в банке

Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:25

J

комиссия заберёт у банка лицензию деп.учреждения, но банк даст вам возможность перевести бумаги на другого хранителя (2 мес., кажется).

если не заберёте, то бумаги переведут в НДУ и они там будут лежать в режиме "до востребования"

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