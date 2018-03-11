RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україну визнали однією з
найдешевших для життя країн світу

Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:41

  Juna написав:
  Surfer написав:литром сока от 12 грн за литр, да да, 10-12 грн отличный сок, проверенный

В самом деле? 5% сока 95% воды.... реально дешевле затарится тем что от 30-50 грн в стеклянной бутылке. Остальное болтушка зачем переплачивать.

  Surfer написав:Зубные щетки , подтверждаю, так как я писал покупаю постоянно 3-5 грн а не за 40 за шт. Для общего случая написал от 10 грн - и эти цены и ниже постоянно вижу в супермаркетах

Таких счеток уже нет давно я покупаю самые дешевые и дешевле 25 грн. нормальных нет.


7,10 за щетку на опте - https://prom.ua/p369077855-schetka-zubnaya-bio.html
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1699
З нами з: 07.04.17
Подякував: 130 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:15

  mikola963 написав:SMOKE Вранье. Нормальный пропаренный импортный рис 20 грн кг в АТБ.
Нормальный не пропаренный рис покупал в АТБ 10 лет назад. Пропаренный рис - съедобный? Пять лет назад пачку купил, один раз попробовал и до сих пор лежит.

Скажу даже больше- он и полезней обычного и вкуснее. Поэтому всегда дороже непропаренного.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3715
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:27

  Faceless написав:
  Surfer написав:рыба океаническая от 45-50/кг (хек, минтай акционная цена, но часто встречающаяся) но пусть будет 60/кг
печенье от 30/кг (на любой выбор овсяное, галетное, песочное)
сгущенка - не покупаю, нагуглил 370 грн от 17грн, пусть будет 20грн
Щетка зубная от 3-5 грн , из синтетических или бамбуковых волокон - неубиваемая постоянно беру сам , для "специалистов закупаться по 500грн за "ничего"" пусть будет 10 грн
рулеты - почти не покупаю , не так давно случаянно брал по 10 грн по акции , пусть будет 15 грн

Итого 60+30/2+20+10+15*2=140 грн то есть еще есть достаточно места для "чего то еше".

Допустим с рыбой да.
Хорошее печенье - простое, то же овсяное, но качественное - порядка 40-45 грн за пачку примерно в полкило.
Сгущенку за 20 грн (если такая существует) купить бы не рискнул. Порядка 35-40.
Щетка зубная - если по какой-то акции, то 30-40 грн возможно.

Перебор.
Сгущенка высокого качества по Госту - 29 грн бпнка, в мягкой упаковке- 25 грн. Овсяное печенье самое качественное с хорошим составом от Хлебзавода - до 40грн /кило. Щетка за 40 без акции - это оралби не самый бюджетный. А есть и колгейты по 10грн.
А вот по рыбе не соглашусь. 50грн минтай/ хек редко такое. 65-70 грн - валом продается.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3715
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 03:46

  Faceless написав:Вообще-то речь не шла о том, что можно самостоятельно приготовить вместо покупного.


речь шла о том что от 25-30 грн может быть абсолютно достойное печенье без всяких добавок , химии. Возможно всякие там овсяные , пряники и идут с эмульгаторами , ароматизаторми и прочей гадостью , но что то простое типа галетного вполне может быть чистым от этой гадости. Уверен в этой ценовой категории можно найти вполне достойное печенье.

Верю, верю. Но может просветите - назовете производителя?


например Квитень , недавно вообще продавался от 10 грн. Продается в крупнейших сетях - Билла, Фуршет (сейчас актуальная цена 11,95), Сильпо - не думаю чтобы они откровенным шмурдяком торговали.
здесь отзывы по нему, в целом народ хвалит :
http://otzovik.com/reviews/nektar_s_myakotyu_kviten/

или Садочок , более известный, не далеко от него ушел - от 16 грн.

Человек пишет откровенную чушь, и скорее всего за деньги. Какие зубные щетки по три гривны? Он вообще с какой планеты, или из какого века пишет??? Даже в вонючем АТБ никаких щеток дешевле двадцати гривен нет.


Ну да меня спонсируют производители щеток по 3-5 грн )). Не надо свою тупость выдавать за точку зрения. Ниже , спасибо , отписались с сылками хотя бы по 7 грн. Щетки по 3 грн покупал в наборе из 5 шт за 15 грн. Уже после обвала гривны. По 5 грн видел неделю назад какой то маленький магазинчик. Из крупных сетей по моему в Кишене что то около 5-7 - до 10 грн видел совсем не давно. с удовольствием бы подкрепил ссылкой но у Кишени с этим слабо. Сеть не длеко последняя , несертифицированную паленку думаю выставлять не будет. Но это конечно мелочи

Щетка за 40 без акции - это оралби не самый бюджетный. А есть и колгейты по 10грн.

А вот по рыбе не соглашусь. 50грн минтай/ хек редко такое. 65-70 грн - валом продается.

Вы правы , обычная цена где то такая , все что ниже - акционные. Но дело в том что акции эти бывают довольно часто в разных сетях. В одной заканчивается в другой начинается. Прямо сегодня в Сильпо видел по 54,9 отличного качества - можете проверить. Бывает дешевле.

И здесь самое интересное. Хек у нас обычно бывает североатлантическим , ну еще аргентинский. Вещь в целом импортная , на огороде вроде не растет. То есть Североатлантический ловится скорее всего в атлантике за вероятно североамериканскую зарплату, на североамериканских судах , топливе, лицензиях на отлов тоже вероятно североамериканских или что там у них еще и все это в эСКаВэ. Так вот до обвала в 2013 он стоил примерно 30-35 за кг. То есть подорожание всего в 1,5-2 раза на почти в 3-4 раза обвалившемся курсе гривны. При этом например отечественное молоко большинства производителей подорожало в 2-3 раза. Но в то же время отечественная овощная продукция осталась практически на прежнем довоенном уровне. Или масло подсолнечное - тоже рост почти в 3 раза - ну там вроде выясняли есть 3-5 монополиста, которые держат рынок. Ну и прочие там курочки рябы с золотыми яйцами на госдотациях. Вот вам и суть "подорожания", и рукотворной "инфляции". И чеки ПА500, когда реально их условно говоря ПА100 отоварить можно даже сегодня.
Surfer
 
Повідомлень: 911
З нами з: 14.11.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:23

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

  Surfer написав:речь шла о том что от 25-30 грн может быть абсолютно достойное печенье без всяких добавок , химии. Возможно всякие там овсяные , пряники и идут с эмульгаторами , ароматизаторми и прочей гадостью , но что то простое типа галетного вполне может быть чистым от этой гадости. Уверен в этой ценовой категории можно найти вполне достойное печенье.

Заблуждение насчет галетного. Галетное в большинстве своем включает трансжиры и прочее пальмовое масло.
Я овсяное покупаю Ржищевского завода.
  Surfer написав:например Квитень , недавно вообще продавался от 10 грн. Продается в крупнейших сетях - Билла, Фуршет (сейчас актуальная цена 11,95)

Спасибо за ссылку. О чем я и говорил - это не сок а нектар (классификация по ДСТУ) - значит что содержание сока от 25% до 50%, остальное - вода, сахарный сироп и т д. Потому он и такой дешевый.
  Surfer написав:или Садочок , более известный, не далеко от него ушел

С Садочком та же история.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19959
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:32

  Surfer написав:
  Faceless написав:Вообще-то речь не шла о том, что можно самостоятельно приготовить вместо покупного.


речь шла о том что от 25-30 грн может быть абсолютно достойное печенье без всяких добавок , химии. Возможно всякие там овсяные , пряники и идут с эмульгаторами , ароматизаторми и прочей гадостью , но что то простое типа галетного вполне может быть чистым от этой гадости. Уверен в этой ценовой категории можно найти вполне достойное печенье.

Верю, верю. Но может просветите - назовете производителя?


например Квитень , недавно вообще продавался от 10 грн. Продается в крупнейших сетях - Билла, Фуршет (сейчас актуальная цена 11,95), Сильпо - не думаю чтобы они откровенным шмурдяком торговали.
здесь отзывы по нему, в целом народ хвалит :
http://otzovik.com/reviews/nektar_s_myakotyu_kviten/

или Садочок , более известный, не далеко от него ушел - от 16 грн.

Человек пишет откровенную чушь, и скорее всего за деньги. Какие зубные щетки по три гривны? Он вообще с какой планеты, или из какого века пишет??? Даже в вонючем АТБ никаких щеток дешевле двадцати гривен нет.


Ну да меня спонсируют производители щеток по 3-5 грн )). Не надо свою тупость выдавать за точку зрения. Ниже , спасибо , отписались с сылками хотя бы по 7 грн. Щетки по 3 грн покупал в наборе из 5 шт за 15 грн. Уже после обвала гривны. По 5 грн видел неделю назад какой то маленький магазинчик. Из крупных сетей по моему в Кишене что то около 5-7 - до 10 грн видел совсем не давно. с удовольствием бы подкрепил ссылкой но у Кишени с этим слабо. Сеть не длеко последняя , несертифицированную паленку думаю выставлять не будет. Но это конечно мелочи

Щетка за 40 без акции - это оралби не самый бюджетный. А есть и колгейты по 10грн.

А вот по рыбе не соглашусь. 50грн минтай/ хек редко такое. 65-70 грн - валом продается.

Вы правы , обычная цена где то такая , все что ниже - акционные. Но дело в том что акции эти бывают довольно часто в разных сетях. В одной заканчивается в другой начинается. Прямо сегодня в Сильпо видел по 54,9 отличного качества - можете проверить. Бывает дешевле.

И здесь самое интересное. Хек у нас обычно бывает североатлантическим , ну еще аргентинский. Вещь в целом импортная , на огороде вроде не растет. То есть Североатлантический ловится скорее всего в атлантике за вероятно североамериканскую зарплату, на североамериканских судах , топливе, лицензиях на отлов тоже вероятно североамериканских или что там у них еще и все это в эСКаВэ. Так вот до обвала в 2013 он стоил примерно 30-35 за кг. То есть подорожание всего в 1,5-2 раза на почти в 3-4 раза обвалившемся курсе гривны. При этом например отечественное молоко большинства производителей подорожало в 2-3 раза. Но в то же время отечественная овощная продукция осталась практически на прежнем довоенном уровне. Или масло подсолнечное - тоже рост почти в 3 раза - ну там вроде выясняли есть 3-5 монополиста, которые держат рынок. Ну и прочие там курочки рябы с золотыми яйцами на госдотациях. Вот вам и суть "подорожания", и рукотворной "инфляции". И чеки ПА500, когда реально их условно говоря ПА100 отоварить можно даже сегодня.


Если посмотреть внимательней на предмет дискуссии, то очевидным становится, что население в Украине нищее до нельзя.
Ну в какой благополучной стране мира будут тратить время и нервные клетки на обсуждение минимальной стоимости зубной щетки. 3 грн или 10 грн? Вот это масштаб! Раз в месяц менять щетку и выискивать за 3 грн? Могу подсказать лайфхак - после использования старую можно восстановить и продать как новую. :mrgreen:
Для контраста.
Знакомые в США ломают голову - хотят купить дом, тот что они хотят стоит 650 куе, но хотят уложиться в 450.
Ну тут есть что обсуждать и тратить энергию, чтобы найти пути удешевления. Это не зубная щетка.
Востаннє редагувалось rjkz в Вів 20 бер, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7277
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:34

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

  Surfer написав:Вот вам и суть "подорожания", и рукотворной "инфляции". И чеки ПА500, когда реально их условно говоря ПА100 отоварить можно даже сегодня.

Вас культурно попросили предъявить чек, потому как не было ясно, что и сколько входит в эту сумму. После Вашего объяснения, мне, например, понятно - да, если бы я покупал это, то наверное вложился бы в эту сумму. Но к сожалению, я не могу себе представить, что я пришел домой из магазина с подобной "корзиной" - и на меня бы не посмотрели более чем странно - есть для семьи из четырех человек практически нечего....
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:05

  rjkz написав:Если посмотреть внимательней на предмет дискуссии, то очевидным становится, что население в Украине нищее до нельзя.


Товарищ балабол - если вы на каждом шагу пиарите штаты почему вы до сих пор не там ? Звездеть не мешки ворочать ?
Надо быть полностю безмозглым триколорным щелкоклювом чтобы в дискуссии видеть "щетки" и не видеть главного, о чем я неоднократно подчеркивал.

  Конрад Карлович написав:Вас культурно попросили предъявить чек, потому как не было ясно, что и сколько входит в эту сумму. После Вашего объяснения, мне, например, понятно - да, если бы я покупал это, то наверное вложился бы в эту сумму. Но к сожалению, я не могу себе представить, что я пришел домой из магазина с подобной "корзиной" - и на меня бы не посмотрели более чем странно - есть для семьи из четырех человек практически нечего....


Какой чек , вы о чем ? "Меня просили показать" - вы в свем уме ? Я то тут при чем к тому чеку ? Снобы со спиннером на пальце, электрощеткой, и вечными сказками про то, как хорошо там где их нет, как всегда в своем репертуаре. Мозгов так и не нажили но щеки понадувать каждому надо обязательно.
Surfer
 
Повідомлень: 911
З нами з: 14.11.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:14

  Surfer написав:
  rjkz написав:Если посмотреть внимательней на предмет дискуссии, то очевидным становится, что население в Украине нищее до нельзя.


Товарищ балабол - если вы на каждом шагу пиарите штаты почему вы до сих пор не там ? Звездеть не мешки ворочать ?
Надо быть полностю безмозглым триколорным щелкоклювом чтобы в дискуссии видеть "щетки" и не видеть главного, о чем я неоднократно подчеркивал.


Имеется ввиду, что на флаге США использовано 3 цвета?
Или вы д.е6ил, который везде видит "рукукремля"?


:mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7277
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:09

rjkz

де*** здесь вы , щелкоклюв - как для д.ила поясню в первую очередь триколор это цвета вашей авы, совпадение это или нет - другой вопрос. Но вы , как и полагает де.илу, опять главное упускаете, отвлекаясь на пустопорожнее щелканье своим клювом - на вопрос по сути не ответили - почему не в штатах до сих пор , если на каждом углу звездите какие там зарплаты. Рылом не вышли или, тривиально , повторюсь, - звездеть не мешки ворочать ?
Surfer
 
Повідомлень: 911
З нами з: 14.11.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, Surfer, Вкладчик1234 і 37 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Захистити Україну від дешевого імпорту за будь-яку ціну:...
R2 » Чет 15 бер, 2018 19:55
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 08:56
buratinyo
Польща хоче транспортувати мідь через Україну в Китай
R2 » Сер 14 бер, 2018 11:54
5 223
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 20:22
myshapiton
Україну наповнюють «єврономери» з проблемними...
R2 » Нед 11 бер, 2018 17:53
3 209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 12:11
fregat2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.