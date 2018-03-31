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Україну визнали однією з
найдешевших для життя країн світу

Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:09

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

kalinavalera1 написав:Faceless Просто название и производителя. Фото не нужно. На самом деле все соки у нас не настоящие за редким исключением. Вы точно соки не пьете. Иначе знали бы. Без добавок бывает только томатный - он только "с солью". Это нормально. А вот сахар, ароматизатор, лимонная кислота , яблочное пюре в соке ананаса ?! В итоге , если смешать яблочный сок - разведенный водой с лимонной кислотой будет вкус - похожий на ананас. А если туда еще добавить ароматизатор ? Но как говорится при изготовлении этого сока ни один ананас не пострадал. Если бы вы пили соки - знали бы что это проблема. Так еще отличаются по качеству партии одного сока. Грушевый кстати - не плохой напиток, и вкусный, и цена средняя, и не слишком химозный. Но не сок. Кто следит за здоровьем и питанием - поймет. Томатный и яблочный думаю можно найти сок. Томатный точно есть и бывает очень приличный. Соков много - все не перепробовать. Если кто нашел - поделитесь.
Заходил в супермаркет, вспомнил тему о якобы отсутствии соков.
Лишь часть для примера:
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http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:24

Faceless
Який з них можна пити без шкоди для здоров'я ?
Якість продуктів харчування в Україні одна з найнижчих в Європі навіть в Молдові якісніші. Контроль якості та безпеки як такий практично відсутній.
Намагайтесь купляти європейські продукти або хоча б білоруські якщо не хочете обрости до старості купою хронічних болячок.
А ще краще самі вирощуйте.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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