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Україну визнали однією з
найдешевших для життя країн світу

Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
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  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:09

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

kalinavalera1 написав:Faceless Просто название и производителя. Фото не нужно. На самом деле все соки у нас не настоящие за редким исключением. Вы точно соки не пьете. Иначе знали бы. Без добавок бывает только томатный - он только "с солью". Это нормально. А вот сахар, ароматизатор, лимонная кислота , яблочное пюре в соке ананаса ?! В итоге , если смешать яблочный сок - разведенный водой с лимонной кислотой будет вкус - похожий на ананас. А если туда еще добавить ароматизатор ? Но как говорится при изготовлении этого сока ни один ананас не пострадал. Если бы вы пили соки - знали бы что это проблема. Так еще отличаются по качеству партии одного сока. Грушевый кстати - не плохой напиток, и вкусный, и цена средняя, и не слишком химозный. Но не сок. Кто следит за здоровьем и питанием - поймет. Томатный и яблочный думаю можно найти сок. Томатный точно есть и бывает очень приличный. Соков много - все не перепробовать. Если кто нашел - поделитесь.
Заходил в супермаркет, вспомнил тему о якобы отсутствии соков.
Лишь часть для примера:
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:24

Faceless
Який з них можна пити без шкоди для здоров'я ?
Якість продуктів харчування в Україні одна з найнижчих в Європі навіть в Молдові якісніші. Контроль якості та безпеки як такий практично відсутній.
Намагайтесь купляти європейські продукти або хоча б білоруські якщо не хочете обрости до старості купою хронічних болячок.
А ще краще самі вирощуйте.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:13

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

Ukrainian написав:Faceless
Який з них можна пити без шкоди для здоров'я ?
Якість продуктів харчування в Україні одна з найнижчих в Європі навіть в Молдові якісніші. Контроль якості та безпеки як такий практично відсутній.
Намагайтесь купляти європейські продукти або хоча б білоруські якщо не хочете обрости до старості купою хронічних болячок.
А ще краще самі вирощуйте.
Спробуйте писати без брехні, жити стане легше
П.С. Білоруські продукти краще не брати - радіологічного контролю немає, та й якість сумнівна.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:32

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

Сейчас как такого следования стандартам качества уже нет.
Кабинет министров Украины отменил обязательное применение государственных стандартов в производстве товаров и продуктов питания.
В итоге все сводится к собственным характеристикам продукции производителя.
Возможно в этом году что-то изменится, но еще не факт, и что к лучшему.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:46

  freeze написав:
  kalinavalera1 написав:Говорят , что наша речная практически вся заражена гельминтами.


Почему говорят, вся речная рыба 100-процентов с глистами, я поэтому речную рыбу не ем вообще. В студенческие годы на лабораторных по паразитологии преподаватель говорил, найдете два вида паразитов в образце речной рыбы будет вам зачет. Не найдете - учите учебник и учитесь работать с микроскопом.
Хотя если проварить, то вполне безопасно.


Проварить ее не особо вкусно, она и рассыпаться может. На пару если обработать хорошо? Знакомый семгу готовит на пару, очень ничего. Но она и так нормальная без гельминтов вроде. Семгу можно самому даже засаливать. Хорошая рыба. Хоть и не дикая. Приходится чаще ее покупать - за счет дороговизны - количество берем меньше. Но зато качество приличное.

. А речная жареная - вкуснее однозначно, чем речная вареная. Но ее внутри хорошо не прожарить. Давно не едим.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 01 кві, 2018 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:51

  ruvex написав:Сейчас как такого следования стандартам качества уже нет.
Кабинет министров Украины отменил обязательное применение государственных стандартов в производстве товаров и продуктов питания.
В итоге все сводится к собственным характеристикам продукции производителя.
Возможно в этом году что-то изменится, но еще не факт, и что к лучшему.


И получается, что сравнивать цены на товары у нас и в других странах некорректно - в цивилизованном мире товары качественные - а наши в большинстве не качественные из не пойми чего эрзацы. Совпадают токо по названию.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:11

  kalinavalera1 написав:. А речная жареная - вкуснее однозначно, чем речная вареная. Но ее внутри хорошо не прожарить. Давно не едим.

В фольге в духовке?
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:18

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

kalinavalera1 написав:
  ruvex написав:Сейчас как такого следования стандартам качества уже нет.
Кабинет министров Украины отменил обязательное применение государственных стандартов в производстве товаров и продуктов питания.
В итоге все сводится к собственным характеристикам продукции производителя.
Возможно в этом году что-то изменится, но еще не факт, и что к лучшему.


И получается, что сравнивать цены на товары у нас и в других странах некорректно - в цивилизованном мире товары качественные - а наши в большинстве не качественные из не пойми чего эрзацы. Совпадают токо по названию.
Про "в большинстве" опять таки неправда
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:28

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

  kalinavalera1 написав:Просто название и производителя. Фото не нужно. На самом деле все соки у нас не настоящие за редким исключением.

Я написал "за редким исключением", то есть яблочный тоже бывает, и апельсиновый ( этот совсем редко) - не только томатный. Но качество.... Фотки ваши очень не понятные - нет главного цены и количества. Ведь дискуссия о ценах. Что касается добавок к сокам, то на ваших фото это тоже не ясно. Наши детские соки, и детское питание во всем мире наверное уже известны тем, что в них добавляют канцерогенные - Е, ешки. И наверное цена у ваших соков - просто яблочных соков - на много выше чем 10 гр за литр ? Хотя тут уже писалось, что на соки - на переработку у нас идут фрукты -овощи , которые не продались, и далеко не первой свежести , хорошо, если не кондиция. Яблочный сок не жалую - он окисленный - все равно как есть окисленное яблоко. Вы когда надкусите яблоко - в этом месте появляется "ржавчина". Она вроде бы не вредная. Но и не аппетитная. Я вообще не фанат яблок. Разве что особо вкусные - голден или яблоко-груша.И то не все.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:33

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

kalinavalera1 написав:
  kalinavalera1 написав:Просто название и производителя. Фото не нужно. На самом деле все соки у нас не настоящие за редким исключением.

Я написал "за редким исключением", то есть яблочный тоже бывает, и апельсиновый ( этот совсем редко) - не только томатный. Но качество.... Фотки ваши очень не понятные - нет главного цены и количества. Ведь дискуссия о ценах. Что касается добавок к сокам, то на ваших фото это тоже не ясно. Наши детские соки, и детское питание во всем мире наверное уже известны тем, что в них добавляют канцерогенные - Е, ешки. И наверное цена у ваших соков - просто яблочных соков - на много выше чем 10 гр за литр ? Хотя тут уже писалось, что на соки - на переработку у нас идут фрукты -овощи , которые не продались, и далеко не первой свежести , хорошо, если не кондиция. Яблочный сок не жалую - он окисленный - все равно как есть окисленное яблоко. Вы когда надкусите яблоко - в этом месте появляется "ржавчина". Она вроде бы не вредная. Но и не аппетитная. Я вообще не фанат яблок. Разве что особо вкусные - голден или яблоко-груша.И то не все.
Везде ровно литр. Цена чуть более 30 грн
И про Е-шки в детском питании чушь не пишите.
К тому же далеко не все Е-шки вредны, это универсальный код для самого разного рода веществ, от совершенно безвредных (и использующихся во всем мире) до запрещенных.
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