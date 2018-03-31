Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Додано: Нед 01 кві, 2018 20:28

kalinavalera1 написав: Просто название и производителя. Фото не нужно. На самом деле все соки у нас не настоящие за редким исключением. Просто название и производителя. Фото не нужно. На самом деле все соки у нас не настоящие за редким исключением.

Я написал "за редким исключением", то есть яблочный тоже бывает, и апельсиновый ( этот совсем редко) - не только томатный. Но качество.... Фотки ваши очень не понятные - нет главного цены и количества. Ведь дискуссия о ценах. Что касается добавок к сокам, то на ваших фото это тоже не ясно. Наши детские соки, и детское питание во всем мире наверное уже известны тем, что в них добавляют канцерогенные - Е, ешки. И наверное цена у ваших соков - просто яблочных соков - на много выше чем 10 гр за литр ? Хотя тут уже писалось, что на соки - на переработку у нас идут фрукты -овощи , которые не продались, и далеко не первой свежести , хорошо, если не кондиция. Яблочный сок не жалую - он окисленный - все равно как есть окисленное яблоко. Вы когда надкусите яблоко - в этом месте появляется "ржавчина". Она вроде бы не вредная. Но и не аппетитная. Я вообще не фанат яблок. Разве что особо вкусные - голден или яблоко-груша.И то не все.