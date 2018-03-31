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Україну визнали однією з
найдешевших для життя країн світу

Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:38

  ruvex написав:
  kalinavalera1 написав:. А речная жареная - вкуснее однозначно, чем речная вареная. Но ее внутри хорошо не прожарить. Давно не едим.

В фольге в духовке?


Это вариант.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:49

Faceless Ну вот вернулись к цене наконец. 30 гр за литр. А не 10 как нам тут считали. Это самая дешевая цена - цена на самый банальный яблочный - яблок у нас вроде бы всегда было завались . Излишки. И цена в сезон заготовления соков на яблоки очень дешевая, тем более оптовая. Значит остальные соки дороже 30. А не по 10 гр. Ешки разные , все верно, но речь именно о злокачественных ешках. Если у нас нет стандартов - то почему вы придумали что их кто-то соблюдает ? :mrgreen: У нас наоборот - часто врут - и пишут на этикетке то, чего там нет. И не пишут то, что там есть. Иначе с какой стати отменять проверки и стандарты ? Чтобы травить и грабить население? За непомерные цены продавать ерунду? Например сгущенное молоко у нас - там часто молока нет совсем. А писать на этикетка то, что никто не проверял - ну это дело такое....можно верить, а можно и не верить. Вывод - что продукты у нас не дешевле, но часто хуже по качеству. Остальное - люди и не сравнивали особо так как мало на что остается - после закупки продуктов. Я на двоих покупаю на 2-3 дня - около 500-600 гр. При этом трачу кучу времени - выбираю оптимальное сочетание цены качества.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:21

  kalinavalera1 написав:
  ruvex написав:
  kalinavalera1 написав:. А речная жареная - вкуснее однозначно, чем речная вареная. Но ее внутри хорошо не прожарить. Давно не едим.

В фольге в духовке?


Это вариант.


Начал я в свое время с семги и теперь никакое приготовление по моему мнению не идет в сравнении с приготовлением в фольге!
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:19

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

kalinavalera1 написав:Faceless Ну вот вернулись к цене наконец. 30 гр за литр. А не 10 как нам тут считали. Это самая дешевая цена - цена на самый банальный яблочный - яблок у нас вроде бы всегда было завались . Излишки. И цена в сезон заготовления соков на яблоки очень дешевая, тем более оптовая. Значит остальные соки дороже 30. А не по 10 гр. Ешки разные , все верно, но речь именно о злокачественных ешках. Если у нас нет стандартов - то почему вы придумали что их кто-то соблюдает ? :mrgreen: У нас наоборот - часто врут - и пишут на этикетке то, чего там нет. И не пишут то, что там есть. Иначе с какой стати отменять проверки и стандарты ? Чтобы травить и грабить население? За непомерные цены продавать ерунду? Например сгущенное молоко у нас - там часто молока нет совсем. А писать на этикетка то, что никто не проверял - ну это дело такое....можно верить, а можно и не верить. Вывод - что продукты у нас не дешевле, но часто хуже по качеству. Остальное - люди и не сравнивали особо так как мало на что остается - после закупки продуктов. Я на двоих покупаю на 2-3 дня - около 500-600 гр. При этом трачу кучу времени - выбираю оптимальное сочетание цены качества.
Во первых, с цены 30 грн за литр и начиналось обсуждение.
Все ваши остальные фантазии про Е-шки, нормы - очередные ваши выдумки и враньё. Вас то не остановить, но хоть бы читатели ваше враньё бы всерьез не воспринимали
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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  #<1 ... 891011
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