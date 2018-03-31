Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Додано: Нед 01 кві, 2018 20:49

Ну вот вернулись к цене наконец. 30 гр за литр. А не 10 как нам тут считали. Это самая дешевая цена - цена на самый банальный яблочный - яблок у нас вроде бы всегда было завались . Излишки. И цена в сезон заготовления соков на яблоки очень дешевая, тем более оптовая. Значит остальные соки дороже 30. А не по 10 гр. Ешки разные , все верно, но речь именно о злокачественных ешках. Если у нас нет стандартов - то почему вы придумали что их кто-то соблюдает ?У нас наоборот - часто врут - и пишут на этикетке то, чего там нет. И не пишут то, что там есть. Иначе с какой стати отменять проверки и стандарты ? Чтобы травить и грабить население? За непомерные цены продавать ерунду? Например сгущенное молоко у нас - там часто молока нет совсем. А писать на этикетка то, что никто не проверял - ну это дело такое....можно верить, а можно и не верить. Вывод - что продукты у нас не дешевле, но часто хуже по качеству. Остальное - люди и не сравнивали особо так как мало на что остается - после закупки продуктов. Я на двоих покупаю на 2-3 дня - около 500-600 гр. При этом трачу кучу времени - выбираю оптимальное сочетание цены качества.