Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:38
ruvex написав: kalinavalera1 написав:
. А речная жареная - вкуснее однозначно, чем речная вареная. Но ее внутри хорошо не прожарить. Давно не едим.
В фольге в духовке?
Это вариант.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:49
Faceless
Ну вот вернулись к цене наконец. 30 гр за литр. А не 10 как нам тут считали. Это самая дешевая цена - цена на самый банальный яблочный - яблок у нас вроде бы всегда было завались . Излишки. И цена в сезон заготовления соков на яблоки очень дешевая, тем более оптовая. Значит остальные соки дороже 30. А не по 10 гр. Ешки разные , все верно, но речь именно о злокачественных ешках. Если у нас нет стандартов - то почему вы придумали что их кто-то соблюдает ?
У нас наоборот - часто врут - и пишут на этикетке то, чего там нет. И не пишут то, что там есть. Иначе с какой стати отменять проверки и стандарты ? Чтобы травить и грабить население? За непомерные цены продавать ерунду? Например сгущенное молоко у нас - там часто молока нет совсем. А писать на этикетка то, что никто не проверял - ну это дело такое....можно верить, а можно и не верить. Вывод - что продукты у нас не дешевле, но часто хуже по качеству. Остальное - люди и не сравнивали особо так как мало на что остается - после закупки продуктов. Я на двоих покупаю на 2-3 дня - около 500-600 гр. При этом трачу кучу времени - выбираю оптимальное сочетание цены качества.
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kalinavalera1
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Додано: Нед 01 кві, 2018 21:21
kalinavalera1 написав: ruvex написав: kalinavalera1 написав:
. А речная жареная - вкуснее однозначно, чем речная вареная. Но ее внутри хорошо не прожарить. Давно не едим.
В фольге в духовке?
Это вариант.
Начал я в свое время с семги и теперь никакое приготовление по моему мнению не идет в сравнении с приготовлением в фольге!
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ruvex
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Додано: Нед 01 кві, 2018 22:19
kalinavalera1 написав:Faceless
Ну вот вернулись к цене наконец. 30 гр за литр. А не 10 как нам тут считали. Это самая дешевая цена - цена на самый банальный яблочный - яблок у нас вроде бы всегда было завались . Излишки. И цена в сезон заготовления соков на яблоки очень дешевая, тем более оптовая. Значит остальные соки дороже 30. А не по 10 гр. Ешки разные , все верно, но речь именно о злокачественных ешках. Если у нас нет стандартов - то почему вы придумали что их кто-то соблюдает ?
У нас наоборот - часто врут - и пишут на этикетке то, чего там нет. И не пишут то, что там есть. Иначе с какой стати отменять проверки и стандарты ? Чтобы травить и грабить население? За непомерные цены продавать ерунду? Например сгущенное молоко у нас - там часто молока нет совсем. А писать на этикетка то, что никто не проверял - ну это дело такое....можно верить, а можно и не верить. Вывод - что продукты у нас не дешевле, но часто хуже по качеству. Остальное - люди и не сравнивали особо так как мало на что остается - после закупки продуктов. Я на двоих покупаю на 2-3 дня - около 500-600 гр. При этом трачу кучу времени - выбираю оптимальное сочетание цены качества.
Во первых, с цены 30 грн за литр и начиналось обсуждение.
Все ваши остальные фантазии про Е-шки, нормы - очередные ваши выдумки и враньё. Вас то не остановить, но хоть бы читатели ваше враньё бы всерьез не воспринимали
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:31
ребе Нок написав:kalinavalera1
по сокам есть сезонность, как вижу в сезон персика появляется большое предложение соков персика, в вишни предложение вишни и тд. Так понимаю что мощностя хранить сок на предприятиях есть но это не выгодно заправлять цистерны соком(не концентратом) на полгода и торговать вишневым соком в январе и по цене в два раза выше других соков. И рынок у нас дешевый в массе не готов переплачивать за чистый натурель, вот и выработалась система ротации набора соков сезонных и основного предложения.
Вообще еще у родни морозильная камера по сезону забивается дешевой клубникой, малиной, вишней. Реально эти ягоды после разморозки даже очень хороши. Абрикосы персики не.
Зачем цистерны на полгода? Отжим, пастеризация, герметичная упаковка. В таком виде может храниться на складе и год, и два. Морозилка стоит деньги, занимает много места и жрёт электричество. Это для зимой произведённого мороженого.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:44
kalinavalera1 написав:Faceless
Ну вот вернулись к цене наконец. 30 гр за литр. А не 10 как нам тут считали. Это самая дешевая цена - цена на самый банальный яблочный - яблок у нас вроде бы всегда было завались . Излишки. И цена в сезон заготовления соков на яблоки очень дешевая, тем более оптовая. Значит остальные соки дороже 30. А не по 10 гр. Ешки разные , все верно, но речь именно о злокачественных ешках. Если у нас нет стандартов - то почему вы придумали что их кто-то соблюдает ?
У нас наоборот - часто врут - и пишут на этикетке то, чего там нет. И не пишут то, что там есть. Иначе с какой стати отменять проверки и стандарты ? Чтобы травить и грабить население? За непомерные цены продавать ерунду? Например сгущенное молоко у нас - там часто молока нет совсем. А писать на этикетка то, что никто не проверял - ну это дело такое....можно верить, а можно и не верить. Вывод - что продукты у нас не дешевле, но часто хуже по качеству. Остальное - люди и не сравнивали особо так как мало на что остается - после закупки продуктов. Я на двоих покупаю на 2-3 дня - около 500-600 гр. При этом трачу кучу времени - выбираю оптимальное сочетание цены качества.
В среднем качество хуже чем в ЕС. Потому что покупательная способность населения очень низкая и контроль качества фактически не работает. В ЕС тоже не все продукты съедобны по моим меркам, но у них хотя бы содержимое соответствует написанному на упаковке. На Украине можно рассчитывать лишь на честность производителя.
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