Нульове декларування: кого це стосуватиметься і скільки...
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Imp написав:Вопрос: Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких
То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше. Это прэлестно Страна неограниченных возможностей.
Imp написав:Вопрос: Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких
То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше. Это прэлестно Страна неограниченных возможностей.
Освобождение от ответственности ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ, а не прощение всех грехов
Почему нулевая декларация подразумевает какие-то налоги или процент отчислений? Или Гарант думает что все граждане тырят деньги и не могут подтвердить законность их происхождения? Декларации должны подавать все граждане страны. А проверками деклараций и доначисление налогов или открытие криминальных дел соответствующие гос. структуры. Но по примеру того как проверяют декларации чиновников - это лишь дополнительный инструмент для выборочного правосудия.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Imp написав:Вопрос: Допустим у человека есть сбережений больше 1 млн гривен и белый высокий доход. Каковы его действия в отношении этой "нулевой декларации"?
Очевидно никаких
То есть, персонажам типа кардера Голубова, известного как «кардер Скрипт», депутата от БПП, обворовавшего с свое время амеров, за что находится в розыске ФБР, http://argumentua.com/stati/vsemirnoizv ... poroshenko на это уворованное накупившего крипты и теперь декларирующего больше двух миллиардов грн только в битках - можно не парится и дальше. Это прэлестно Страна неограниченных возможностей.
Каким боком сюда этот пример?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Moimir написав:Ну а как иначе то? Речь то идёт о базовых потребностях.
Как иначе? Законно и цивилизованно - вот как. Раз задекларировать наскирдованное и быть спокойным, что это закрытый вопрос, всяким "стройбригадам" работать от имени юрлица или как предприниматели, врачам платить в кассу по прайсу.
Лично вы сталкивались с реалиями сегодняшней медицины ? Как придется , то все поймете. Может быть когда-то и будет прайс, касса, страховка. Но людям жить, лечиться, выживать нужно сегодня.
Как это было в Латвии: Фактическое имущественное состояние фиксировалось на 31 декабря 2011г. Предполагалось, что с момента независимости страны (91г) каждый житель получал какие-то доходы и приобретал имущество. От суммы доходов за все эти годы отнималась стоимость имущества и денежные средства, определяемые как прожиточный минимум. Если после этого оказывалось, что денег, официально зафиксированных как доходы, физическое лицо относиться к категории тех, кто скрывал доходы, подлежавшие налогообложению.
В этом случае лицу предлагалось в рамках налоговой амнистии добровольно (не разъясняя никому, откуда у него взялись деньги) заплатить налог в размере 15% с минусовой разницы и с этого момента считаться чистым перед государством. Если сумма доходов практически равнялась стоимости имущества, возникал вопрос: а на что человек жил все эти годы?
Если что-либо подобное выявлялось постфактум, то с минусовой суммы уже налог 25%, а также штрафные санкции.