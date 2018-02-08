Новый агрегатор недвижимости в Украине - R24.ua

Додано: Пон 19 бер, 2018 17:51

Всем привет! Создается новый проект по недвижимости R24. Интересно мнение, замечания, багги и предложения. Будем очень благодарны!И так, что предлагает• R24 принимает объявления в формате XML-фидов;• Если нет сайта, но есть XML-фид с объявлениями — в 1 клик будут размещены объявления на R24.• Удобный личный кабинет (статистика, баланс, история переходов, трат и многое другое).• Можно загружать сразу несколько фидов.• Можно поставить на паузу \ запустить переходы на любую категорию в вашем фиде из ЛК в 1 клик, при этом не надо изменять сам фид.• Есть программа лояльности – бонусы.• Система планирования бюджета.• Система управления ставками (повысив ставку, поднимаете объявление и получаете больше трафика).• Возможность создавать черный список нежелательных звонков.• Оплата за переходы (только уникальные).• Подробная статистика переходов.• Оплата за звонки - оплачивается звонок клиента \ заказ обратного звонка на номер в объявлении.• Полная статистика звонков: когда звонили, на какое объявление, какому, на какой номер телефона, длительность звонка и даже возможность прослушать звонок.• Оплата за конверсию - оплачивается выбранное целевое действие.• Предлагается удобный формат для сотрудничества.Есть желание создать максимально удобный и функциональный сервис по недвижимости, а для этого необходимо мнение со стороны. Будем признательны за ваши советы и замечания!