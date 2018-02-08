Новый агрегатор недвижимости в Украине - R24.ua

И так, что предлагает
• R24 принимает объявления в формате XML-фидов;
• Если нет сайта, но есть XML-фид с объявлениями — в 1 клик будут размещены объявления на R24.
• Удобный личный кабинет (статистика, баланс, история переходов, трат и многое другое).
• Можно загружать сразу несколько фидов.
• Можно поставить на паузу \ запустить переходы на любую категорию в вашем фиде из ЛК в 1 клик, при этом не надо изменять сам фид.
• Есть программа лояльности – бонусы.
• Система планирования бюджета.
• Система управления ставками (повысив ставку, поднимаете объявление и получаете больше трафика).
• Возможность создавать черный список нежелательных звонков.
• Оплата за переходы (только уникальные).
• Подробная статистика переходов.
• Оплата за звонки - оплачивается звонок клиента \ заказ обратного звонка на номер в объявлении.
• Полная статистика звонков: когда звонили, на какое объявление, какому, на какой номер телефона, длительность звонка и даже возможность прослушать звонок.
• Оплата за конверсию - оплачивается выбранное целевое действие.
• Предлагается удобный формат для сотрудничества.
Есть желание создать максимально удобный и функциональный сервис по недвижимости, а для этого необходимо мнение со стороны. Будем признательны за ваши советы и замечания!