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Національний банк залишив
незмінним перелік системно...

Національний банк залишив незмінним перелік системно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:47

Національний банк залишив незмінним перелік системно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Дивися повний текст Національний банк залишив незмінним перелік системно важливих банків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:47

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Kripo
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