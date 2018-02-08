Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.
Дивися повний текст Національний банк залишив незмінним перелік системно важливих банків.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:47
Національний банк залишив незмінним перелік системно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Національний банк залишив незмінним перелік системно важливих банків.
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:47
Давайте сразу скажем громко "Дельта"!
и все, точка.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|