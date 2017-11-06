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Україна повернула довоєнні
обсяги експорту – Микольська

Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 08:52

  Criticus написав:
А в денежном эквиваленте экспорт в ЕС... упал (и тут зрада).

2017 = 20 млрд долларов
2013 = 20,9 млрд долларов
2012 = 20,9 млрд долларов.

Тормоз, речь шла об экспорте в ЕС из подконтрольных Украине территорий.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:42

Кстати вранье у Микольской не только об объемах экспорта но и вот в этом

По ее словам, Соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС способствует привлечению инвестиций в экономику Украины.


Вот объем прямых иностранных инвестиций по годам в млн долларов

2011 7207
2012 8401
2013 4499
2014 410
2015 2961
2016 3284
2017 1848

Видно что по сравнению с 2012-13 их поступление упало в 4-5 раз.
Что-то не верят иностранные инвесторы в Петины и Гросины "реформы".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:44

сообщил 5 канал - дальше можно не читать.
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  #<12
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