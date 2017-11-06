Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська

Тормоз, речь шла об экспорте в ЕС из подконтрольных Украине территорий.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 08:52
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:42
Кстати вранье у Микольской не только об объемах экспорта но и вот в этом
Вот объем прямых иностранных инвестиций по годам в млн долларов
2011 7207
2012 8401
2013 4499
2014 410
2015 2961
2016 3284
2017 1848
Видно что по сравнению с 2012-13 их поступление упало в 4-5 раз.
Что-то не верят иностранные инвесторы в Петины и Гросины "реформы".
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