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Аеропорт "Київ" перейменували
на честь авіаконструктора...

Аеропорт "Київ" перейменували на честь авіаконструктора...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:23

Аеропорт "Київ" перейменували на честь авіаконструктора...

Пропонуємо до обговорення:
Столичному аеропорту «Київ» (Жуляни), який є комунальним підприємством, присвоєно ім'я Ігоря Сікорського.

Дивися повний текст Аеропорт "Київ" перейменували на честь авіаконструктора Сікорського.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:23

Русский имперский шовинист Игорь Сикорский был бы крайне удивлен...
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:32

  Аудитор написав:Русский имперский шовинист Игорь Сикорский был бы крайне удивлен...

Тем, что его записали в русские имперские шовинисты? Ну, в принципе да, удивлен был бы.
"Айсберг наш!" - радостно кричали пассажиры "Титаника"
Davidoff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:25

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Столичному аеропорту «Київ» (Жуляни), який є комунальним підприємством, присвоєно ім'я Ігоря Сікорського.

Дивися повний текст Аеропорт "Київ" перейменували на честь авіаконструктора Сікорського.

а вот, как выглядит дом Сикорского в Киеве:
Зображення
Вот так и гордимся своими соотечественниками... и чтим память
alex_giersch
 
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