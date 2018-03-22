Столичному аеропорту «Київ» (Жуляни), який є комунальним підприємством, присвоєно ім'я Ігоря Сікорського.
Дивися повний текст Аеропорт "Київ" перейменували на честь авіаконструктора Сікорського.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 20:23
Аеропорт "Київ" перейменували на честь авіаконструктора...
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Дивися повний текст Аеропорт "Київ" перейменували на честь авіаконструктора Сікорського.
Додано: Чет 22 бер, 2018 21:32
Тем, что его записали в русские имперские шовинисты? Ну, в принципе да, удивлен был бы.
"Айсберг наш!" - радостно кричали пассажиры "Титаника"
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:25
а вот, как выглядит дом Сикорского в Киеве:
Вот так и гордимся своими соотечественниками... и чтим память
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