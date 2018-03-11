НБУ зробив відкриття. Виявляється, грошові перекази трудових мігрантів підтримують курс гривні істотніше, ніж вважалося раніше.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 01:03
Трудові мігранти рятують курс
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Дивися повний текст Трудові мігранти рятують курс.
Додано: Суб 24 бер, 2018 01:03
"А повышение зарплат, которое стимулируется эмиграцией, и социальных стандартов давит на рынок труда, на прибыльность предприятий, а также на инфляцию», – перечисляет Дмитрий Сологуб." С другой стороны это будет стимулировать бизнесменов повышать продуктивность производства, а не только считать гешефт, ибо это в руках владельцев производств. Расслабились бизнесмены на халявной рабсиле. Хочешь иметь хороший надой от коровы - корми соответственно.
"... показывают отсутствие рабочих мест внутри страны и поиск гражданами работы за рубежом." Так даже на диаграмме видно, что главная причина - низкие зарплаты, на которые невозможно нормально жить.
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