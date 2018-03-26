Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за...

Додано: Пон 26 бер, 2018 19:30

Faceless написав: RomanTik написав: Faceless написав: Чушь это, а не нарушение прав человека. Завтра какие-нибудь больные сектанты будут "по религиозным требованиям" требовать глиняные таблички с клинописью вместо паспорта, и что, под каждого дурака делать исключения, а то вдруг подумает что его "религиозные чувства" ущемлены? Чушь это, а не нарушение прав человека. Завтра какие-нибудь больные сектанты будут "по религиозным требованиям" требовать глиняные таблички с клинописью вместо паспорта, и что, под каждого дурака делать исключения, а то вдруг подумает что его "религиозные чувства" ущемлены?

а что сегодня многие ходят с глиняными табличками? А вот с обычными паспортами - многие. Ну и то что необходимой инфраструктуры для полноценного использования ID нет, то почему в случае утери паспорта мне выдадут бесполезный кусок пластика (чтобы пересечь белорусскую границу придется еще и делать загран). а что сегодня многие ходят с глиняными табличками? А вот с обычными паспортами - многие. Ну и то что необходимой инфраструктуры для полноценного использования ID нет, то почему в случае утери паспорта мне выдадут бесполезный кусок пластика (чтобы пересечь белорусскую границу придется еще и делать загран).

Многие или нет, и сколько ходит с обычными - никакого отношения у "ущемлению прав человека" не имеет. От проблем с инфраструктурой ваши права с ИД паспортом меньше не становятся Многие или нет, и сколько ходит с обычными - никакого отношения у "ущемлению прав человека" не имеет. От проблем с инфраструктурой ваши права с ИД паспортом меньше не становятся

«Крестьянин – это баран. Когда он обрастает шерстью, надобно стричь его догола. Шерсть крестьянскую стоит сматывать. Крепостной мужик должен ходить голым и послушным и не зазнаваться пуще барина»

Попытки создать такой документ предпринимались неоднократно, однако проваливались под давлением либеральных политических сил, считающих, что это дает государству больше возможностей иметь тотальный контроль над гражданами, а это, в свою очередь, противоречит идеалам отцов-основателей США.

Вы походу тоже из секты, просто не осознаетеИз секты тех, кому хорошо, когда чиновники нагибают и обязывают не спрашивая.Все как говорится в этой поговорке:Да?Эта изначально бесполезнаякарточка, мало того, что ограничена 10 летним сроком, так еще платная и не дешевая, относительно к украинским зарплатам и пенсиям. А в сравнении с паспортом-книжкой, бессрочным и практически бесплатным еесвоим гражданам в текущей экономической ситуации в стране выглядит особо цинично. В той же Франции карта выдается сроком на 10 лет и бесплатно.В нормальной правовой стране, а не как у нас бесправной, навязанной подобной карты не должно быть или же она должна бытьк получению, ведь функционально вполне достаточно тех же пластиковых водительских удостоверений или же заграничного паспорта, которые технически имеют аналогичную функциональность и точно так же считываются ридерами.Власть упорно берет в мире самое худшее как пример и внедряет, а мы за эту их тупость должны безропотно платить?Из тех, что я сам знаю: Малайзия -права и карта в одном флаконе.А например, в том же США не существует единого документа, который обязательно выдается каждому гражданину федеральными властями и считается его удостоверением личности.Тем, кто не умеет либо не хочет водить автомобиль можетобратиться в департамент транспортных средств и ему выдадут идентификационную карту, не дающую права управления транспортным средством, но считающуюся документом, удостоверяющим личность.Американские гражданемогут обратиться в госдепартамент США за получением пластиковой паспортной карты либо паспорта, но они почти не используются внутри страны, лишь для поездок в соседние страны. Для других зарубежных вояжей необходимо получить обычный бумажный паспорт, который несколько дороже.