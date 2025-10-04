|
|
Стартували серпневі виплати «Нацкешбеку»: українці...
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:07
Пропонуємо до обговорення:
Українці, які беруть участь у програмі «Національний кешбек», почали отримувати виплати за серпень 2025 року. Найближчими днями її учасники отримають 509 млн грн. Це рекордна компенсація від початку дії програми.
Дивися повний текст Стартували серпневі виплати «Нацкешбеку»: українці отримають рекордні 509 млн грн
R2
- Робот новин
Повідомлень: 100636
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:07
А автор статьи когда использует цитаты совсем не обращает внимание на то что там чушь написана?
-----------------
«Сума виплат майже у півтора раза більша у порівнянні з минулим роком: серпень 2024 року — 342 млн грн, серпень 2025 року — 509 млн грн», — сказано в повідомленні.
-----------------
Автора не смутил тот факт что сравнивается цыфра за август 2004 года в то время как сама программа стартовала лишь в сентябре 2024 и выплат за август 2024 не могло быть в принципе? Или автор не знаком в принципе с темой на которую пишет? ;)
WallNutPen
- Повідомлень: 1488
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 463 раз.
