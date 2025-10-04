RSS
Стартували серпневі виплати
«Нацкешбеку»: українці...

Стартували серпневі виплати «Нацкешбеку»: українці...
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:07

Стартували серпневі виплати «Нацкешбеку»: українці...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які беруть участь у програмі «Національний кешбек», почали отримувати виплати за серпень 2025 року. Найближчими днями її учасники отримають 509 млн грн. Це рекордна компенсація від початку дії програми.

Стартували серпневі виплати «Нацкешбеку»: українці отримають рекордні 509 млн грн
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:07

А автор статьи когда использует цитаты совсем не обращает внимание на то что там чушь написана?
-----------------
«Сума виплат майже у півтора раза більша у порівнянні з минулим роком: серпень 2024 року — 342 млн грн, серпень 2025 року — 509 млн грн», — сказано в повідомленні.
-----------------
Автора не смутил тот факт что сравнивается цыфра за август 2004 года в то время как сама программа стартовала лишь в сентябре 2024 и выплат за август 2024 не могло быть в принципе? Или автор не знаком в принципе с темой на которую пишет? ;)
