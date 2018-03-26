Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за...

EKO написав:

Вы походу тоже из секты, просто не осознаете Из секты тех, кому хорошо, когда чиновники нагибают и обязывают не спрашивая. Все как говорится в этой поговорке: «Крестьянин – это баран. Когда он обрастает шерстью, надобно стричь его догола. Шерсть крестьянскую стоит сматывать. Крепостной мужик должен ходить голым и послушным и не зазнаваться пуще барина» Да? Эта изначально бесполезная обязательная карточка, мало того, что ограничена 10 летним сроком, так еще платная и не дешевая, относительно к украинским зарплатам и пенсиям. А в сравнении с паспортом-книжкой, бессрочным и практически бесплатным ее навязывание своим гражданам в текущей экономической ситуации в стране выглядит особо цинично. В той же Франции карта выдается сроком на 10 лет и бесплатно. В нормальной правовой стране, а не как у нас бесправной, навязанной подобной карты не должно быть или же она должна быть не обязательна к получению, ведь функционально вполне достаточно тех же пластиковых водительских удостоверений или же заграничного паспорта, которые технически имеют аналогичную функциональность и точно так же считываются ридерами. Власть упорно берет в мире самое худшее как пример и внедряет, а мы за эту их тупость должны безропотно платить? Из тех, что я сам знаю: Малайзия -права и карта в одном флаконе. А например, в том же США не существует единого документа, который обязательно выдается каждому гражданину федеральными властями и считается его удостоверением личности. Попытки создать такой документ предпринимались неоднократно, однако проваливались под давлением либеральных политических сил, считающих, что это дает государству больше возможностей иметь тотальный контроль над гражданами, а это, в свою очередь, противоречит идеалам отцов-основателей США. Тем, кто не умеет либо не хочет водить автомобиль может по желанию обратиться в департамент транспортных средств и ему выдадут идентификационную карту, не дающую права управления транспортным средством, но считающуюся документом, удостоверяющим личность. Американские граждане при желании могут обратиться в госдепартамент США за получением пластиковой паспортной карты либо паспорта, но они почти не используются внутри страны, лишь для поездок в соседние страны. Для других зарубежных вояжей необходимо получить обычный бумажный паспорт, который несколько дороже.