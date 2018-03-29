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Finance.ua: Досьє
позичальника

Finance.ua: Досьє позичальника
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 01:24

Finance.ua: Досьє позичальника

Пропонуємо до обговорення:
Що таке кредитна історія, навіщо вона потрібна і як її перевірити?
Якщо плануєте позичити гроші у банку, спочатку перевірте свою кредитну історію. Коли банкіри відмовляють клієнтам, причин вони не називають. Можливо, це пов'язано з кредитною політикою та вимогами до позичальника, а може, людина просто зіпсувала свою кредитну історію і не знає про це. Буває ще гірше – їй приписали фінансові гріхи, яких вона не вчиняла. «Фінанси.uа» розібрався в тому, що таке кредитна історія, як її перевірити і що робити, якщо до неї закралися помилки.

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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 01:24

У меня вопрос ,банк находится в стадии ликвидации продал Мой кредит финансовые компании который я вскоре полностью погасил(есть справка про отсутствие задолженности), а теперь полтора года спустя решил проверить свою кредитную историю и как выяснилось сам банк подал меня как должника в украинское бюро кредитных историй ,что я должен сумму превышающую 2 раза с самого тела кредита .что мне делать и куда обращаться?мне некчему плохая кредитная ИСТОРИЯ
lykashenko94
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 02:06

Re: Finance.ua: Досьє позичальника

lykashenko94 написав:У меня вопрос ,банк находится в стадии ликвидации продал Мой кредит финансовые компании который я вскоре полностью погасил(есть справка про отсутствие задолженности), а теперь полтора года спустя решил проверить свою кредитную историю и как выяснилось сам банк подал меня как должника в украинское бюро кредитных историй ,что я должен сумму превышающую 2 раза с самого тела кредита .что мне делать и куда обращаться?мне некчему плохая кредитная ИСТОРИЯ


В первую очередь напишите в само кредитное бюро
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