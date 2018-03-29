Про це в інтерв'ю повідомив Віктор Суслов, екс-міністр економіки.
Дивися повний текст Наскільки реальною є загроза дефолту для України - думка експерта.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:23
Наскільки реальною є загроза дефолту для України - думка...
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Дивися повний текст Наскільки реальною є загроза дефолту для України - думка експерта.
Додано: Пон 02 кві, 2018 23:11
Ого, Суслова вытащили. Этот маразматик заслуживает тюрьмы за всю свою деятельность.
Суслов - 1992-1993 рр. — головний консультант Економічної служби Адміністрації Президента України Леоніда Кравчука.
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