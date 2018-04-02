Про це в своїй пише Олександр Шпичак, д.е.н., академік НААН.
Дивися повний текст 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:41
1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений.
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:42
Всё пропьём!
Чернозёмы Черкасчины до 1,5 м толщиной - $539-600 за ГА??? Академик НААН Украины??? Не нужно нам внешних врагов! С такими - ...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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