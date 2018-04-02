RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
1 га землі в Україні має
коштувати 400-600 дол. - вчений

1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:41

1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений

Пропонуємо до обговорення:
Про це в своїй пише Олександр Шпичак, д.е.н., академік НААН.

Дивися повний текст 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81172
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:42

Всё пропьём!

Чернозёмы Черкасчины до 1,5 м толщиной - $539-600 за ГА??? Академик НААН Украины??? Не нужно нам внешних врагов! С такими - ...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2081
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop
R2 » Пон 02 кві, 2018 20:53
4 88
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 21:23
Вкладчик1234
В Україні стартувала медична реформа 1, 2
R2 » Пон 02 кві, 2018 11:43
17 868
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 17:23
antey1969
В Україні почався сезон дорожніх робіт
R2 » Пон 02 кві, 2018 14:24
2 100
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 16:27
svm30055
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.