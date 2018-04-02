Про це в своїй пише Олександр Шпичак, д.е.н., академік НААН.
Дивися повний текст 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:41
1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений.
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:42
Всё пропьём!
Чернозёмы Черкасчины до 1,5м толщиной - $539-609 за ГА??? ДВА урожая пшеницы... Академик НААН Украины??? С ТАКИМИ - не нужно нам внешних врагов!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Пон 02 кві, 2018 22:26
Это заказная статья. Окно Овертона уже распахнулось, готовят общественное мнение под видом обсуждений, дискуссий и т.д.. "Поток инвестиций, импульс для экономического роста, продать имею право, вот прям возьмут и вывезут в вагонах, во всем мире продают" и т.д.
Но если бы сейчас была продана вся пахотная земля Украины (её во всех формах собственности на всю Украину около 30 млн га) по цене даже 2 тыс у.е./га, то выручка от продажи всей пахотной земли Украины составила бы всего 60 млрд у.е., то есть, меньше, чем стоит, например, бренд Google (100 млрд у.е.). За надбання, которое берегли и передали вам сотни поколений на протяжении тысяч лет.
Кстати, РФ за 4 года получает от экспорта вооружений примерно такую же сумму, как стоит весь чернозем Украины (60 млрд у.е.). Цена продаваемых железяк всего за 4 года.
Но нет. Нужно срочно продать. Дяди из МВФ ждут.
Додано: Пон 02 кві, 2018 23:15
Заказная статья - соглашусь. Для таких заказных каментов. Чтобы держать Украину едсинственной страной в Евразии, где запрещена торговля землей. Благодаря таким врагам Украины как вы, скорее всего россиянам, страдают дети в первую очередь.
Додано: Пон 02 кві, 2018 23:26
Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
Это ложь. Учите матчать.
Враг Украины - это Вы и такие, как Вы.
Про детей подумайте, что им останется, когда при поддержке таких, как вы, будет продано за гроши настоящее сокровище Украины. Вы не думаете о будущем и живете сегодняшним днем или просто выполняете заказ, как и автор этой статьи.
Додано: Вів 03 кві, 2018 06:02
Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
Запоребрик уже за гроши продал нашу несуществующую землю. И только МВФу. Ватные сказки, а ещё в америке негров убивают.
Интересно, что каждое существо мечтает что-либо запретить селянам.
Давайте запретим продажу квартир - это добро продавать нельзя - скупят по дешёвке иностранцы - аренда на 50 лет - максимум.
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