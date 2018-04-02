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1 га землі в Україні має
коштувати 400-600 дол. - вчений

1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:41

1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений

Пропонуємо до обговорення:
Про це в своїй пише Олександр Шпичак, д.е.н., академік НААН.

Дивися повний текст 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:42

Всё пропьём!

Чернозёмы Черкасчины до 1,5м толщиной - $539-609 за ГА??? ДВА урожая пшеницы... Академик НААН Украины??? С ТАКИМИ - не нужно нам внешних врагов!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:26

Это заказная статья. Окно Овертона уже распахнулось, готовят общественное мнение под видом обсуждений, дискуссий и т.д.. "Поток инвестиций, импульс для экономического роста, продать имею право, вот прям возьмут и вывезут в вагонах, во всем мире продают" и т.д.

Но если бы сейчас была продана вся пахотная земля Украины (её во всех формах собственности на всю Украину около 30 млн га) по цене даже 2 тыс у.е./га, то выручка от продажи всей пахотной земли Украины составила бы всего 60 млрд у.е., то есть, меньше, чем стоит, например, бренд Google (100 млрд у.е.). За надбання, которое берегли и передали вам сотни поколений на протяжении тысяч лет.

Кстати, РФ за 4 года получает от экспорта вооружений примерно такую же сумму, как стоит весь чернозем Украины (60 млрд у.е.). Цена продаваемых железяк всего за 4 года.

Но нет. Нужно срочно продать. Дяди из МВФ ждут. :wink:
Егор
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:15

  Егор написав:Это заказная статья. Окно Овертона уже распахнулось, готовят общественное мнение под видом обсуждений, дискуссий и т.д.. "Поток инвестиций, импульс для экономического роста, продать имею право, вот прям возьмут и вывезут в вагонах, во всем мире продают" и т.д. Но если бы сейчас была продана вся пахотная земля Украины (её во всех формах собственности на всю Украину около 30 млн га) по цене даже 2 тыс у.е./га, то выручка от продажи всей пахотной земли Украины составила бы всего 60 млрд у.е., то есть, меньше, чем стоит, например, бренд Google (100 млрд у.е.). За надбання, которое берегли и передали вам сотни поколений на протяжении тысяч лет. Кстати, РФ за 4 года получает от экспорта вооружений примерно такую же сумму, как стоит весь чернозем Украины (60 млрд у.е.). Цена продаваемых железяк всего за 4 года. Но нет. Нужно срочно продать. Дяди из МВФ ждут.

Заказная статья - соглашусь. Для таких заказных каментов. Чтобы держать Украину едсинственной страной в Евразии, где запрещена торговля землей. Благодаря таким врагам Украины как вы, скорее всего россиянам, страдают дети в первую очередь.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:26

Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений

  locustsucol написав:Чтобы держать Украину едсинственной страной в Евразии, где запрещена торговля землей


Это ложь. Учите матчать.

Враг Украины - это Вы и такие, как Вы.

Про детей подумайте, что им останется, когда при поддержке таких, как вы, будет продано за гроши настоящее сокровище Украины. Вы не думаете о будущем и живете сегодняшним днем или просто выполняете заказ, как и автор этой статьи.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:48

Это народное добро - продавать нельзя. Аренда на 50 лет - максимум.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 06:02

Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений

  Егор написав:будет продано за гроши настоящее сокровище Украины.

Запоребрик уже за гроши продал нашу несуществующую землю. И только МВФу. Ватные сказки, а ещё в америке негров убивают.
  anton_gms написав:Это народное добро - продавать нельзя. Аренда на 50 лет - максимум.

Интересно, что каждое существо мечтает что-либо запретить селянам.
Давайте запретим продажу квартир - это добро продавать нельзя - скупят по дешёвке иностранцы - аренда на 50 лет - максимум. :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 07:45

А не подскажет ли уважаемый академик, почему у нас при таких низких ценах на землю вполне мировые цены на продовольствие? Ведь земля дешевая? Сказочки для идиотов от "уважаемого" дяди. По такой логике у нас и квартиры должны стоить в 5-10 раз дешевле. Гектар земли дает от 10 тыс.грн. чистого дохода, спросите у нормального фермера. Вот от этой цифры и надо плясать. А не от заниженной только в Украине цены аренды!
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:30

Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений

  BIGor написав:Интересно, что каждое существо мечтает что-либо запретить селянам.
Давайте запретим продажу квартир - это добро продавать нельзя - скупят по дешёвке иностранцы - аренда на 50 лет - максимум.

Квартир можно понастроить сколько захочешь. А с землею немножко по другому)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:56

Кто поможет открыть тайну - почему за аренду паев платят копейки или зерном, а если разрешить торговать землей то селянам (за 1,5 метр глубиной чернозема) сразу отвалит покупатель бешеные бабки? Что это за такой закон экономики - платить больше, чем просит продавец? :mrgreen:
Molchyn
 
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