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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:01
Мой прогноз - по селам покупать будут до 50 дол. за 1 га. Стариков / селян опять надурят. Даже сегодня можно купить хату в деревне, очень далеко от городов за пару тысяч гривен. Земли там - бери сколько хочешь. И очередь не стоит. Для того кто решит скупить землю затрат и проблем будет мало.
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:03
Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
свободной земли нет, и пока существуют агрохолдинги и местные феодалы, они никогда не разрешат ничего никому продавать. мораторий и дальше будет продлеваться под любыми предлогами.
а все разговоры о продаже земли и тем более о её цене это сферический конь в вакууме.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:36
Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
Он или идиот, или враг, но в любом случае должен быть лишен звания академика и пенсии. Цена за 1 гектар виноградников в Бордо доходит до миллиона евро, в зависимости от истории(в Николаевской и Херсонской областях есть подобные почвы). Средняя цена пахотной земли в Западной Европе 20 000 евро за 1 гектар. Крупное землевладение за зеленые фантики ни один идиот не продаст, они как правило переходят из поколения в поколение. Цена денег сейчас видна по цене акций на интернет компании, биткоин и производные инструменты, хотя в равной степени это относится к всемирной деградации населения планеты. Рынок земли конечно нужно открывать, но при условии минимальной цены в 10000 баксов за гектар, иначе сделка ничтожна. Для этого собственно и нужно государство-чтобы не давать грабить своих граждан, а не обогащать чужих.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:52
Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
Автомобиль во Франции стоит 3 французские зарплаты. Исходя из этой логики, в Украине рено/пежо/ситроен должны стоить 3 украинские зарплаты, где-то 20 тыс грн
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:53
Altruist Поддерживаю, кроме последней фразы
Это не про нашу власть, потому все опять будет через ж...
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:33
То что я знаю, уже сейчас у селян отбирают землю хитрыми методами. Например навязывают выплатить всю сумму аренды за 50 лет в один день. Многие соглашаются дурные ради айфона любимому внучеку и.т.д. Хотя стоимость занижают, естественно не включена инфляция и.т.д. плюс опт. После выплаты селянин утрачивает право на землю так как подписан долгосрочный договор аренды без возврата денег. для тех кто не продал типа умнее, обпахивают участок по периметру на который селянин уже не может проехать. А дорог нет . Вынос в натуру дорого, и.т.д.
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:53
Re: 1 га землі в Україні має коштувати 400-600 дол. - вчений
Судя по тому, сколько всякого рода бахматюки-косюки платят за аренду паев, Ваша позиция состоит в том, что "свои" - это бахматюки и прочие косюки, а чужие - крестьяне-владельцы паев. Отмена маратория означает прежде всего, что перед новыми феодалами станет выбор: платить реальную арендную плату, или в крайне скором времени остаться без земельных банков, исчисляемых сотнями тысяч гектаров (и заметьте - мараторий им в этом ничем не помешал, а напротив, весьма помог). Все вопли о недопустимости продажи - продолжение той же самой политики по отношению к крестьянству, что была последние полтораста лет: сохранить помещичье землевладение и помещичьи привелегии. Это было в царской российской империи, это было при советах (с единым помещиком - государством), это продолжается и сейчас во славу новоявленных бахматюков. Ибо без возможности отчуждения невозможен кредит, а без кредита у владельца пая один только выход - сдавать этот пай за бесценок в аренду: развитие собственного хозяйства оказывается невозможным. Чего и добиваются бахматюки и их подпевалы.
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:59
Тут Вы не правы - начиная с 1907-го любой крестьянин мог выйти из общины, потребовав, выражаясь современным языком, свой надел (т.е. пай в общине) в собственность. А десятина (1,1 га) стоила тогда около 100 рублей (77,43 гр. золота в тех ценах, т.е. более 3000 долларов в современных). И это при том, что черноземная десятина давала около 60 пудов пшеницы, требуя при посеве 15, т.е. урожай сам-4, а не теперешние сам-20.
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:14
Получал ли он при этом и третью составную часть права собственности - возможность распоряжения (т.е., в частности, продажи и залога) - большой вопрос; как раз в этот период шло большое перетягивание законодательного одеяла, которое, как известно, закончилось тем, что через десять лет к власти пришли такие сволочи, по сравнению с которыми даже уездные городовые выглядели мечтателями-гуманистами.
Что же до конкретной денежной оценки, то особо спорить не буду - до сих пор и в теории, и на (некоторой) практике средняя цена гектара составляла прядка 2-2.5 куе.
А если бы радетели за крестьянское благо на самом деле были бы таковыми, то кричали бы они с их неуемным энтузиазмом о господдержке получения кредита под эту самую землю; кредита на покупку земли для практикующих фермеров (но не для корпораций), и т.п. Но на эту тему их охватывает немота, свойственная глубуководным рыбам, либо заангажированным писакам-политиканам.
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:35
Получал, конечно, ведь СОБСТВЕННОСТЬ прежде всего - это возможность ПРОДАТЬ то, что собственнику принадлежит.
Для примера, кадастровая цена гектара в Нечерноземье РФ - около 40 тыс. рублей, рыночная может отличаться от кадастровой кратно в зависимости от множества факторов.
Опыт, показывает, что именно приход корпораций, владеющих сотнями тысяч гектар земли, и привел в итоге к подлинному перевороту в сельском хозяйстве РФ. Отрасль, на протяжении 8 десятилетий бывшая черной дырой и излюбленной темой анекдотов, наибольших успехов добилась именно в крупных хозяйствах. Именно благодаря им с начала века производство мяса выросло с 6 с небольшим до 15 млн. т, средний удой - с 3 до 6 тыс литров в год, урожай зерновых - с 80-90 до 140 млн. т. Не будь у агрохолдингов возможности покупать землю, они просто не появились бы - рост производства невозможен без индустриального хозяйства, а последнее - без собственной земли.
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