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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:54

  adamsmittttt написав:
Stringer написав:
  vpchelko написав:Пол года использую монобанк. Пока лучше варианта не нашел. Коммуналку и налоги плачу без комиссии причем можно за счет кредитных.

Зачем же себя обкрадывать? Полно вариантов когда за коммуналку кешбек платят
Это где?

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:10

Есть ли у монобанка дебетовые карты?
alexandr_szpinkowski
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:08

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

alexandr_szpinkowski написав:Есть ли у монобанка дебетовые карты?
Да, можно заказать в приложении
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:31

С карты монобанка сняли деньги -14500 без подтверждения 14 февраля в 05.03, горячая линия до сих пор говорит что разберается, как можно снять деньги без письма то или ной организации которая прислала запрос на снятие денежных средств и без потверждения клиента, у меня 101 человек в монобанке, я всем говорю пусть закрывают карты монобанка так как нету прав клиента в даной БАНКЕ
yustasch
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:50

  yustasch написав:С карты монобанка сняли деньги -14500 без подтверждения 14 февраля в 05.03, горячая линия до сих пор говорит что разберается, как можно снять деньги без письма то или ной организации которая прислала запрос на снятие денежных средств и без потверждения клиента, у меня 101 человек в монобанке, я всем говорю пусть закрывают карты монобанка так как нету прав клиента в даной БАНКЕ

Какого ещё письма?
здесь обсуждаются банковские карты
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:19

я расказал проблему, что монобанк люди небрали
yustasch
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:24

  yustasch написав:С карты монобанка сняли деньги -14500 без подтверждения 14 февраля в 05.03, горячая линия до сих пор говорит что разберается, как можно снять деньги без письма то или ной организации которая прислала запрос на снятие денежных средств и без потверждения клиента, у меня 101 человек в монобанке, я всем говорю пусть закрывают карты монобанка так как нету прав клиента в даной БАНКЕ

Блокировками и списаниями по исполнительным письмам занимается бэк-офис, а он находится в Универсалбанке. Попробуйте обратиться напрямую в Универсалбанк. Ну или с другого конца - в исполнительную службу.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:38

  Bosstone написав:Блокировками и списаниями по исполнительным письмам занимается бэк-офис, а он находится в Универсалбанке. Попробуйте обратиться напрямую в Универсалбанк. Ну или с другого конца - в исполнительную службу.

У человека проблема не с исполнительной. Не будут за него пояснять, подробности на минфине.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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