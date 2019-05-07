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Finance.ua: Картки з
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Finance.ua: Картки з онлайн-замовленням
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:50

Finance.ua: Картки з онлайн-замовленням

Пропонуємо до обговорення:
Кредитні картки для тих, хто не любить ходити у відділення банків
Вам потрібна кредитна картка, а часу йти до відділення банку немає? Не біда, «Фінанси.ua» зробив цю невдячну роботу за вас. Деякі банки-партнери «Фінанси.ua» оформляють картки по телефону. Вам потрібно заповнити нескладну форму і дочекатися дзвінка з банку.

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92 дня льготный период у Идея Банка?
maksshevcovw
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:18

Re: Finance.ua: Картки з онлайн-замовленням

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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:27

В Альфу и Идею сходить всё-таки придётся, без посещения отделения карту активировать не получится.
kovach_a_i
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:42

Re: Finance.ua: Картки з онлайн-замовленням

kovach_a_i написав:В Альфу и Идею сходить всё-таки придётся, без посещения отделения карту активировать не получится.
В Альфе активация по телефону, не надо никуда ходить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:47

в идея банке даже 92 и не пахло..я оформил и на 31 день выставили сумму к погашению...на горячей линии полностью отморозились
karl1929
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 06:29

Re: Finance.ua: Картки з онлайн-замовленням

karl1929 написав:в идея банке даже 92 и не пахло..я оформил и на 31 день выставили сумму к погашению...на горячей линии полностью отморозились
Всю или мин.платеж?
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