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НБУ в п'ятницю оголосив аукціон з купівлі до $100 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:16
Alex6 написав:Адам Смит
Вот такие посты от гуру часто и становятся спусковым крючком острой фазы кризиса...
Имхо, в этот раз многое "мимо кассы".
Сейчас, не будет мирового кризиса. Бакса напечатали много, стоимость активов будет расти еще лет пять точно. Плюс появился "двигатель развития" - это противостояние с РФ. Будут всем миром мочить в сортире, и ускорять свои экономики за счет России.
Украина напрямую зависит от градуса на востоке. Если ничего страшного не будет, то гривна будет стабильна +/-, потому что мировой бакс дешевеет, и будет дешеветь, дорожать ему не дадут.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:31
Alex6 написав:Адам Смит
Вот такие посты от гуру часто и становятся спусковым крючком острой фазы кризиса...
Так он для этих целей и пишет статейки подобные. Хотя я ему плюсанул за идею проверить данные по инвестициям в Украину. Основания ведь есть - дешевая рабочая и тупая сила, вороватые жиды у власти, опыт принятия чрезвычайно вредных для Украины правительственных решений, но зато выгодных для кармана грантодателей (взяткодателей). Так почему бы инвестициям и не зайти сюда с перспективой получить чернозем?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:34
equinox написав: Alex6 написав:Адам Смит
Вот такие посты от гуру часто и становятся спусковым крючком острой фазы кризиса...
Имхо, в этот раз многое "мимо кассы".
Сейчас, не будет мирового кризиса. Бакса напечатали много, стоимость активов будет расти еще лет пять точно. Плюс появился "двигатель развития" - это противостояние с РФ. Будут всем миром мочить в сортире, и ускорять свои экономики за счет России.
Украина напрямую зависит от градуса на востоке. Если ничего страшного не будет, то гривна будет стабильна +/-, потому что мировой бакс дешевеет, и будет дешеветь, дорожать ему не дадут.
Умничка, трезвые мысли по поводу бакса. Он в мире не останавливаясь дешевеет. Баксодержатели это поняли и пытаются раскачать лодку с целью избавится от него за гривну и подороже. Для этой цели они могут легко увеличить денежную массу в Украине под гаслами, что экономике денег стало не хватать.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:16
Американская фонда чрезмерно капитализирована уже пару лет как. Вопрос по масштабам и срокам падения остаётся открытым, но оснований для дальнейшего роста явно мало. При серьёзном падении ФРС будет вбрасывать деньги в экономику как в прошлый раз. Что касается Украины, ситуация будет как там, только хуже.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:25
buratinyo написав:
Хотя я ему плюсанул за идею проверить данные по инвестициям в Украину. Основания ведь есть - дешевая рабочая и тупая сила, вороватые жиды у власти, опыт принятия чрезвычайно вредных для Украины правительственных решений, но зато выгодных для кармана грантодателей (взяткодателей). Так почему бы инвестициям и не зайти сюда с перспективой получить чернозем?
Самокритично о украинцах.
Про перспективы инвестиций.
Зачем заходить на зараженый радиацией, пестицидами и просто бытовыми отходами чернозем если есть более богатая Африка?
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