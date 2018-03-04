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НБУ в п'ятницю оголосив
аукціон з купівлі до $100 млн

НБУ в п'ятницю оголосив аукціон з купівлі до $100 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:16

  Alex6 написав:Адам Смит

Вот такие посты от гуру часто и становятся спусковым крючком острой фазы кризиса... :mrgreen:


Имхо, в этот раз многое "мимо кассы".

Сейчас, не будет мирового кризиса. Бакса напечатали много, стоимость активов будет расти еще лет пять точно. Плюс появился "двигатель развития" - это противостояние с РФ. Будут всем миром мочить в сортире, и ускорять свои экономики за счет России.

Украина напрямую зависит от градуса на востоке. Если ничего страшного не будет, то гривна будет стабильна +/-, потому что мировой бакс дешевеет, и будет дешеветь, дорожать ему не дадут.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:31

  Alex6 написав:Адам Смит

Вот такие посты от гуру часто и становятся спусковым крючком острой фазы кризиса... :mrgreen:

Так он для этих целей и пишет статейки подобные. Хотя я ему плюсанул за идею проверить данные по инвестициям в Украину. Основания ведь есть - дешевая рабочая и тупая сила, вороватые жиды у власти, опыт принятия чрезвычайно вредных для Украины правительственных решений, но зато выгодных для кармана грантодателей (взяткодателей). Так почему бы инвестициям и не зайти сюда с перспективой получить чернозем?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:34

  equinox написав:
  Alex6 написав:Адам Смит

Вот такие посты от гуру часто и становятся спусковым крючком острой фазы кризиса... :mrgreen:


Имхо, в этот раз многое "мимо кассы".

Сейчас, не будет мирового кризиса. Бакса напечатали много, стоимость активов будет расти еще лет пять точно. Плюс появился "двигатель развития" - это противостояние с РФ. Будут всем миром мочить в сортире, и ускорять свои экономики за счет России.

Украина напрямую зависит от градуса на востоке. Если ничего страшного не будет, то гривна будет стабильна +/-, потому что мировой бакс дешевеет, и будет дешеветь, дорожать ему не дадут.

Умничка, трезвые мысли по поводу бакса. Он в мире не останавливаясь дешевеет. Баксодержатели это поняли и пытаются раскачать лодку с целью избавится от него за гривну и подороже. Для этой цели они могут легко увеличить денежную массу в Украине под гаслами, что экономике денег стало не хватать. :oops:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:16

Американская фонда чрезмерно капитализирована уже пару лет как. Вопрос по масштабам и срокам падения остаётся открытым, но оснований для дальнейшего роста явно мало. При серьёзном падении ФРС будет вбрасывать деньги в экономику как в прошлый раз. Что касается Украины, ситуация будет как там, только хуже.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:25

  buratinyo написав: Хотя я ему плюсанул за идею проверить данные по инвестициям в Украину. Основания ведь есть - дешевая рабочая и тупая сила, вороватые жиды у власти, опыт принятия чрезвычайно вредных для Украины правительственных решений, но зато выгодных для кармана грантодателей (взяткодателей). Так почему бы инвестициям и не зайти сюда с перспективой получить чернозем?

Самокритично о украинцах.
Про перспективы инвестиций.
Зачем заходить на зараженый радиацией, пестицидами и просто бытовыми отходами чернозем если есть более богатая Африка?
back in USSR
slavek
 
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