|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Вів 21 жов, 2025 19:19
Shaman написав: ЛАД написав:Shaman
Всё верно.
"безготівка збільшилась". В основном, в результате роста издержек. Издержки разные.
Я только об этом и написал.
безготівка збільшилася в 2022 в першу чергу через емісію 400 ярдів грн.
ЛАД, я розумію, що ви не профі - але... кількість грошей (готіка/безготівка) залежить лише від дій НБУ.
інфляція залежить від різних факторів. але інфляція витрат - це лише назва. там ще спіраль - "зп-ціни" більш очевидно, й то... я не зустрічав долю зп в собівартості більше 20% в Україні - тому навіть цей фактор не є домінуючим.
всі причини інфляції - це лише теорії, там немає встановлених аксіом...
Витрати это не только зарплаты.
И НБУ не прибегает к эмиссии просто, потому что так ему захотелось.
А то, что я "не профі", так я такого и не утверждал. Но это, к сожалению, не аргумент.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36959
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4868 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 21 жов, 2025 20:38
ЛАД
З чого почалась дискусія?
З вашого припущення що пересічним мало перепадає грошей
Я сказав що в тих самих ЗСУ тільки на зарплату йде сотні мільярдів і привів те що знайшов наскоком в гуглі(грубо те що дав штучний інтелект)
Ви заявили що це інформація без ссилок а тому ви їй не довіряєте
Я витратив свій час і заліз у сайт мінфіну і видав ОФІЦІЙНУ інформацію , яка виявилась ЩЕ БІЛЬШОЮ по сумам витрат на зарплати в ЗСУ
Все просто - 2023 рік щось наплутав ШІ
2024 рік відрізняється тим що сайт мінфінк дав сума на руки+податки , а ШІ дав сума на руки....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27234
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2994 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 20:50
Shaman написав:
й то... я не зустрічав долю зп в собівартості більше 20% в Україні - тому навіть цей фактор не є домінуючим.
Можна легко глянути , правда приблизно..
Є Бюджет 2024 року
в ньому є стрічка
Податки та збори на доходи фізичних осіб - 326 млрд
Так як це ПДФО (18%) і Військовий збір 5% , то створюємо пропорцію
326 млрд=23% зарплати
Зарплата=326 млрд/23%=1 417 млрд
Тепер беремо ВВП за 2024 рік - 7658 млрд
і дивимось частку зарплати у ВВП( частка зарплати в створеному продукті)
1417/7658=18,5%
можемо подивитись зарплата+податки на зарплату
(1417+326)/7658=22,7%
Ясно що частка зарплати в СОБІВАРТОСТІ - вища ніж частка зарплати в кінцевій ціні
При чому вища десь в 1,5 рази, і може становити до 30% від собівартості.
І ще одне - є відчислення в Пенсійний в розмірі 22% від фонду заробітної плати , а пенсія - це відкладені на майбутнє доходи, тому якщо ще й з пенсійним то частка доходів працівника в собівартості легко перевищить 50%
Ціна продажу=собівартість+відчислення в пенсійний+прибуток податки з прибутку + акцизи + ПДВ
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27234
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2994 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 22:49
budivelnik написав:
ЛАД
З чого почалась дискусія?
З вашого припущення що пересічним мало перепадає грошей
Я сказав що в тих самих ЗСУ тільки на зарплату йде сотні мільярдів і привів те що знайшов наскоком в гуглі(грубо те що дав штучний інтелект)
Ви заявили що це інформація без ссилок а тому ви їй не довіряєте
Я витратив свій час і заліз у сайт мінфіну і видав ОФІЦІЙНУ інформацію , яка виявилась ЩЕ БІЛЬШОЮ по сумам витрат на зарплати в ЗСУ
Все просто - 2023 рік щось наплутав ШІ
2024 рік відрізняється тим що сайт мінфінк дав сума на руки+податки , а ШІ дав сума на руки....
Тогда вы просто неправильно поняли, о чём разговор.
Я вообще не говорил о том, мало или много пересічним перепадає грошей.
Речь шла исключительно о причинах инфляции
.
Я считаю, что основной
причиной инфляции является рост затрат, а рост зарплат/номинальных доходов населения это следствие инфляции. А не наоборот.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36959
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4868 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 21 жов, 2025 22:54
budivelnik написав:
Отже
отримав працедавець свою долю і що зробив? Витратив на себе?
Ні, він вклав її в покупку НОВОГО ІНСТРУМЕНТА
Але те що вклав - повернеться ( тіло ) років за 3-5 ( нормальна прибутковість, якщо 30% то через три роки, якщо 20% то через 5 років)
При цьому , прибуток від вкладеного він почне отримувати ПІСЛЯ повернення тіла , а работяга ВЕСЬ час отримавши НОВИЙ ЯКІСНИЙ інструмент -отримає ДОДАТКОВУ оплату за вищу ефективність його праці.
При цьомц
ймовірність що капіталіст не отримає навіть вкладене - дуже висока, в той час коли роботяга з першого місяця отримує додаткові прибутки, яких він би не отримав користуючись менш ефективним інструментом
Щось ти теоретик, навіть паганий.
Приклад з реального життя.
Велике пгт з 50 тис населення, завод з СРСР який приватизував олігарх (працедавець), робітників 3 тис. Завдячуючи сумлінній праці 3 тис робітників працедавець вкладає прибуток в модернізацію (автоматизація процесів). 2,5 тис працівників на вулицю, 500 лишившихся не оримують "ДОДАТКОВУ оплату за вищу ефективність його праці", тому що є так званий ринок праці, і звільнені 2,5 тис чоловік давлять ринок праці в цьому пгт навіть вниз. Тому ніякі нові інструменти не дадуть підвищення доходів, а лише ринкова ситуація.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10238
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 1888 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 23:38
BIGor написав:
2,5 тис працівників на вулицю, 500 лишившихся не оримують "ДОДАТКОВУ оплату за вищу ефективність його праці", тому що є так званий ринок праці, і звільнені 2,5 тис чоловік давлять ринок праці в цьому пгт навіть вниз. Тому ніякі нові інструменти не дадуть підвищення доходів, а лише ринкова ситуація.
Тут вопрос что считать доходом. Можно, конечно, как налоговая, измерять в гривнах, но обычно людям его интересно измерять в благах (грубо - в буханках хлеба). А про такой доход чуть ли не в детском саду учили, что он базово - это произведение рабочих часов на производительность труда. И новые инструменты для того и внедряются, чтобы поднять производительность труда и таким образом поднять доход при тех же рабочих часах (а это штука, которая имеет легко достижимый естественный предел) или даже уменьшить количество рабочих часов, требуемых для минимального для жизни количества благ. И только благодаря этим инструментам мы медианно живём сильно комфортнее и напрягаемся по жизни меньше, чем не то, что в каменном веке или античности, а даже Европе 18 века. Поэтому их внедрение - это в конечном итоге прекрасно для всех.
А рыночная ситуация - это уже локальная и сиюминутная штука. Ну ОК, в моменте владелец выгнал 5/6 работников, сохранив объём продукции завода. ЗП оставшимся в гривнах оставил ту же, и этим уменишил ФОТ в 6 раз. Эти 5/6 работников вместо завода пойдут и произвут что-то ещё. Таким образом на рынке в целом появится дополнительная продукция, произойдёт дефляция и даже за ту же сумму гривен станет можно купить больше, т.е. доход в благах возрастёт. "так званий ринок праці" - это не что-то ограниченное, иначе мы бы так и жили в пещерах.
Само собой, что если выгнанные будут изображать трутней, то в среднем продуктивность человека останется такой, как была и, соотвественно, средний доход не возрастёт. Ну так трутней даже пчёлы выставляют на мороз. 5/6 вымрут - у оставшихся средний доход возрастёт. Конечно, медианный от этого может и не поменяться, но думаю, что владелец "сверхприбылями" всё таки так или иначе с низовыми работниками поделится. Это многовековая история показывает. А вот если продуктивность не повышать, то средний доход останется каким был и никакая рыночная ситуация этого не изменит.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6075
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Сер 22 жов, 2025 01:58
moveton
Красиво излагаете, но в жизни происходит несколько иначе.
Может просто расти безработица.
Или, как происходит в последние десятилетия, разрастается сфера услуг. Порой сомнительной нужности.
И, хотя с точки зрения исторической перспективы, вы правы (во всяком случае, так происходило до сих пор), но для живущих сегодня это может быть похоже на обещания золотого века при коммунизме, как было в Союзе.
И, кстати, так, как вы пишете, происходит примерно последние лет 100. А до этого "многовековая история" показывала, что рост производительности труда приводил к росту богатства достаточно тонкого верхнего слоя, а жизнь основной массы людей менялась очень слабо.
И пчёлы выставляют на мороз трутней, потому что они уже трутни и не приносят никакой пользы. А эти 5/6 рабочих не были бездельниками, а вполне нормально работали и стали "трутнями" только после того, как их выгнали.
И с какой радости "владелец "сверхприбылями" всё таки так или иначе с низовыми работниками поделится", если его ничего к этому не принуждает? По "доброте душевной" или из "благородства"? Не смешно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36959
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4868 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36384
|38081568
|
|
|2157
|13581025
|
|
|7978
|23532279
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|