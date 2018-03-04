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НБУ в п'ятницю оголосив аукціон з купівлі до $100 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:16
Alex6 написав:Адам Смит
Вот такие посты от гуру часто и становятся спусковым крючком острой фазы кризиса...
Имхо, в этот раз многое "мимо кассы".
Сейчас, не будет мирового кризиса. Бакса напечатали много, стоимость активов будет расти еще лет пять точно. Плюс появился "двигатель развития" - это противостояние с РФ. Будут всем миром мочить в сортире, и ускорять свои экономики за счет России.
Украина напрямую зависит от градуса на востоке. Если ничего страшного не будет, то гривна будет стабильна +/-, потому что мировой бакс дешевеет, и будет дешеветь, дорожать ему не дадут.
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equinox
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:31
Alex6 написав:Адам Смит
Вот такие посты от гуру часто и становятся спусковым крючком острой фазы кризиса...
Так он для этих целей и пишет статейки подобные. Хотя я ему плюсанул за идею проверить данные по инвестициям в Украину. Основания ведь есть - дешевая рабочая и тупая сила, вороватые жиды у власти, опыт принятия чрезвычайно вредных для Украины правительственных решений, но зато выгодных для кармана грантодателей (взяткодателей). Так почему бы инвестициям и не зайти сюда с перспективой получить чернозем?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:34
equinox написав: Alex6 написав:Адам Смит
Вот такие посты от гуру часто и становятся спусковым крючком острой фазы кризиса...
Имхо, в этот раз многое "мимо кассы".
Сейчас, не будет мирового кризиса. Бакса напечатали много, стоимость активов будет расти еще лет пять точно. Плюс появился "двигатель развития" - это противостояние с РФ. Будут всем миром мочить в сортире, и ускорять свои экономики за счет России.
Украина напрямую зависит от градуса на востоке. Если ничего страшного не будет, то гривна будет стабильна +/-, потому что мировой бакс дешевеет, и будет дешеветь, дорожать ему не дадут.
Умничка, трезвые мысли по поводу бакса. Он в мире не останавливаясь дешевеет. Баксодержатели это поняли и пытаются раскачать лодку с целью избавится от него за гривну и подороже. Для этой цели они могут легко увеличить денежную массу в Украине под гаслами, что экономике денег стало не хватать.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:16
Американская фонда чрезмерно капитализирована уже пару лет как. Вопрос по масштабам и срокам падения остаётся открытым, но оснований для дальнейшего роста явно мало. При серьёзном падении ФРС будет вбрасывать деньги в экономику как в прошлый раз. Что касается Украины, ситуация будет как там, только хуже.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:25
buratinyo написав:
Хотя я ему плюсанул за идею проверить данные по инвестициям в Украину. Основания ведь есть - дешевая рабочая и тупая сила, вороватые жиды у власти, опыт принятия чрезвычайно вредных для Украины правительственных решений, но зато выгодных для кармана грантодателей (взяткодателей). Так почему бы инвестициям и не зайти сюда с перспективой получить чернозем?
Самокритично о украинцах.
Про перспективы инвестиций.
Зачем заходить на зараженый радиацией, пестицидами и просто бытовыми отходами чернозем если есть более богатая Африка?
back in USSR
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slavek
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:01
slavek написав: buratinyo написав:
Хотя я ему плюсанул за идею проверить данные по инвестициям в Украину. Основания ведь есть - дешевая рабочая и тупая сила, вороватые жиды у власти, опыт принятия чрезвычайно вредных для Украины правительственных решений, но зато выгодных для кармана грантодателей (взяткодателей). Так почему бы инвестициям и не зайти сюда с перспективой получить чернозем?
Самокритично о украинцах.
Про перспективы инвестиций.
Зачем заходить на зараженый радиацией, пестицидами и просто бытовыми отходами чернозем если есть более богатая Африка?
Инвестиции в землю одни из самых долгосрочных, а такие идут только в страны со стабильной экономикой и политической ситуацией, поэтому Украине их не видать. Да и не нужны им эти чернозёмы. Им нужно то, что на них можно вырастить, а для этого покупать землю не обязательно. Достаточно арендовать на пару лет. Это они и сейчас могут сделать, но почему-то в очередь не выстраиваются.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 14:03
phantom_systems написав: slavek написав: buratinyo написав:
Хотя я ему плюсанул за идею проверить данные по инвестициям в Украину. Основания ведь есть - дешевая рабочая и тупая сила, вороватые жиды у власти, опыт принятия чрезвычайно вредных для Украины правительственных решений, но зато выгодных для кармана грантодателей (взяткодателей). Так почему бы инвестициям и не зайти сюда с перспективой получить чернозем?
Самокритично о украинцах.
Про перспективы инвестиций.
Зачем заходить на зараженый радиацией, пестицидами и просто бытовыми отходами чернозем если есть более богатая Африка?
Инвестиции в землю одни из самых долгосрочных, а такие идут только в страны со стабильной экономикой и политической ситуацией, поэтому Украине их не видать. Да и не нужны им эти чернозёмы. Им нужно то, что на них можно вырастить, а для этого покупать землю не обязательно. Достаточно арендовать на пару лет. Это они и сейчас могут сделать, но почему-то в очередь не выстраиваются.
За землей очередей нет? Ну, ну. Вся земля фактически уже имеет частного собственника. На сегодня заканчивается дерибан тех кусков земли, которые были раньше не пригодными под сельское хозяйство, когда экспорт сахара был ограничен, экспорт зерновых был под заметным ограничением и т.д. С целью увеличить площади посевов организована вырубка лесов и садов по всей Украине. Освобожденная земля переводится в сельскохозяйственную и сразу же начинает использоваться, пока рынок земель не будет открыт полностью для иностранцев, которым пока приходится получать гражданство Украины, чтобы приобрести землю. А это не каждому иностранцу приемлемо.
Что касается цен на землю, то они действительно высоки. Просто в цены заложены стоимости не вполне прозрачной подготовки ее к продаже, что делает ее покупку чрезвычайно выгодной исключительно пока только для выращивания дурман-травы. Не зря ведь Украина становится конкурентом Колумбии в этой отрасли.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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