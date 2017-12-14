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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:36
Blockchain в банках и финансовой индустрии
Почему нельзя “просто” развернуть блокчейн в банке?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:08
Можно. Но это бессмысленно - разворачивать децентрализованную технологию в сильно централизованном учреждении.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:42
Re: Blockchain в банках и финансовой индустрии
тогда почему огромное количество патентов мастеркард и виза в данном направлении
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:29
Re: Blockchain в банках и финансовой индустрии
Они наоборот вырастут в данном случае. В отдельно взятом банке логичнее просто поднять обыкновенную БД без всего этого цирка.
Технологию целесообразно применять для сервисов с многими участниками, в частнрости с участием нескольких банков, тогда можно полноценно использовать плюсы технологии. И не забывать о целесообразности - глупо лепить блокчейн везде где ни попадя.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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