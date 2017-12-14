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Blockchain в банках и
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Blockchain в банках и финансовой индустрии
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:36

Blockchain в банках и финансовой индустрии

Почему нельзя “просто” развернуть блокчейн в банке?
rezon2018
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:08

  rezon2018 написав:Почему нельзя “просто” развернуть блокчейн в банке?

Можно. Но это бессмысленно - разворачивать децентрализованную технологию в сильно централизованном учреждении.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:14

Почему? Ведь мы можем можем экономить на издержках.
rezon2018
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:42

Re: Blockchain в банках и финансовой индустрии

  Faceless написав:бессмысленно
тогда почему огромное количество патентов мастеркард и виза в данном направлении https://patents.google.com/?q=blockchain&q=mastercard?
rezon2018
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:29

Re: Blockchain в банках и финансовой индустрии

  rezon2018 написав:Почему? Ведь мы можем можем экономить на издержках.

Они наоборот вырастут в данном случае. В отдельно взятом банке логичнее просто поднять обыкновенную БД без всего этого цирка.
  rezon2018 написав:тогда почему огромное количество патентов мастеркард и виза в данном направлении

Технологию целесообразно применять для сервисов с многими участниками, в частнрости с участием нескольких банков, тогда можно полноценно использовать плюсы технологии. И не забывать о целесообразности - глупо лепить блокчейн везде где ни попадя.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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