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Говорят вышел закон о том, что
можно взять половину дома в О

Говорят вышел закон о том, что можно взять половину дома в О
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:44

Говорят вышел закон о том, что можно взять половину дома в О

Хотел бы организовать ОСББ на пол дома, возможно ли это?
size222
 
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