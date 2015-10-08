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Говорят вышел закон о том, что можно взять половину дома в О
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:44
Хотел бы организовать ОСББ на пол дома, возможно ли это?
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size222
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