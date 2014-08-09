Военный эксперт Олег Жданов - что за зверь?

Кроме громких слов: «Держите меня семеро, я сейчас его буду бить» — реально больше ничего нет. Говорят, самый страшный сон Путина — это когда натовские войска будут стоять на границе с Россией. На сегодняшний день он фактически сбывается», — уверен эксперт.
Путин просто нарисует себе очередную «красную линию» поближе к Москве или к Уралу.
Это уже натовские войска на границе с московией? Что-то невидно их. Да и если б были, какое дело до этого путлеру? Вон в Прибалтике НАТОвские войска и никаких "страшных снов". И что значит "поближе к Москве или к Уралу"? Это что мы что ли захватим москву? Шо воно несе?