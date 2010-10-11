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Облегенрго не дає сплатити
довільну суму- законно? Як обійти

Облегенрго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обійти
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:57

Облегенрго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обійти

При спробі оплатити заборгованість обленерго онлайн є 2 варіанти:

1. Приватбанк.
Сума до оплати дорівнює загальній сумі заборгованості і її не можна ані збільшити, ані зменшити ні на копійку.

2. EasyPay.
Мінімальна сума до оплати дорівнює загальній сумі заборгованості і її можна лише збільшити, але не зменшити.

Тобто оплатити заборгованість частинами - не вийде.
Оплатити з двох різних карт - не вийде.

Наскільки взагалі законне таке обмеження мінімальної суми платежу?

Як обійти це обмеження?

Наприклад, мені зручно оплатити частинами з двох різних карт. Як бути?
Востаннє редагувалось Aktus в П'ят 06 кві, 2018 15:31, всього редагувалось 3 разів.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:00

Пробував в Приват24 вводити реквізити вручну.
Отримав:
Даний розрахунковий рахунок заведений під договірним одержувачем. Прийом бездоговірного платежу на даний рахунок заборонений!
Aktus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:31

Re: Облегенрго не дає сплатити довільну суму- законно? Як об

А в самій системі Приват24 при введенні реквізитів який шаблон підтягується?

Реквізити за цей шаблон наскільки відрізняються від сплати комунальних послуг за електропостачання?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:08

Aktus Что за прикол? В Пр24 вбиваете любую сумму и проводите платеж.
THB
 
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